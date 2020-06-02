"الدغريري" إلى رتبة "رائد" بشرطة جازان

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".
وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".
وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".
وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".
وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.