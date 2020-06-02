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"الدغريري" إلى رتبة "رائد" بشرطة جازان

‏صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".

وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الدغريري" إلى رتبة "رائد" بشرطة جازان
سبق

‏صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".

وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
12:06 PM

"الدغريري" إلى رتبة "رائد" بشرطة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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‏صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز شرطة الموسم النقيب محمد بن هادي الدغريري من منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "رائد".

وأكد "الدغريري" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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