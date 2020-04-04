مسؤولون ورجال أعمال: الدعم الملكي رسالة للمستثمر الأجنبي تؤكد قوة السعودية

أكدوا أن القطاع شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المملكة

أكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين أن تخصيص القيادة الرشيدة تسعة مليارات ريال لدعم القطاع الخاص خطوة غير مستغربة من الحكومة الرشيدة التي دأبت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم؛ لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد المسؤولون ورجال الأعمال بالدعم المستمر للاقتصاد الذي يمثل دعماً للمواطن والتنمية الاقتصادية في المملكة في ظل الظروف الراهنة مع تفشي مرض "كورونا" في العالم وتأثيره الكبير على الاقتصاد العالمي.

وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد: أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص المتضررين وصرف تسعة مليارات ريال لدعمهم هو دعم جديد للقطاع الخاص الذي يشكل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني السعودي الذي أثبت في هذا الوقت قوته ومتانته في ظل الظروف الراهنة وما نعيشه من تفشي مرض "كورونا" في العالم، وأن حكومة المملكة تسير بخطط وثابة طموحة وتعمل برؤية بعيدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية وتعمل لها الف حساب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: هذا الدعم السخي يؤكد حرص المملكة على استقرار العيش الكريم لمواطنيها، فهنيئاً لنا بهذا القائد العظيم والأب الحنون الذي يلتمس احتياجات شعبه ومتطلباتهم.

من جهته، قال رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي رئيس مجلس الادارة لشركة منافع للاستثمار: تحفيز القطاع الخاص من الدولة يؤكد قصة تكامل بين الدولة والمستثمرين وهي رسالة للمستثمر الأجنبي عن قوة الدولة السعودية في وقت الأزمات.

وأضاف: ما تم تنفيذه من برامج لدعم القطاع الخاص هو دعم للمواطن السعودي بكل اشكاله مستثمر أو موظف سعودي في ظل أزمة مالية عالمية، ولدينا دولة هي الأب في كل الأحوال.

وأردف: الحكمة في دعم القطاع الخاص على دفعات حسب مؤشرات زيادة الأزمة تظهر جلياً وتبقى السعودية من الدول الأقوى اقتصادياً؛ لكونها الأقل إصابة بمرض "كورونا"، والضبط العالي والاحترافية في إدارة الأزمة التي تجاوزت دول العالم العظمى، وكذلك القوة البترولية التي تعزز القدرة على الاستمرار بتماسك المال والأعمال.

وتابع: مؤشر الأسهم مقارنة بمؤشرات العالم أكبر دليل بالأرقام، وذلك بفضل الله ثم القيادة الحكيمة وفريق العمل الاحترافي واليوم السعودية تسطر دروس للعالم في كل الجوانب.

في سياق متصل، أشاد عبدالعزيز عبدلله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم بالأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: إنه يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمَن يفقد الدخل من العمل.

وأضاف "العثيم": هذا القرار يأتي امتداداً لجهود حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين في مواجهة فيروس "كورونا" والعزم على تخطيه بالتوكل على الله تعالى واستمرار الجهود الحكومة في كل القطاعات والمؤسسات باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة للمحافظة على صحة الجميع، فضلاً عن التكاتف والتعاون وتعزيز الوعي الفردي والجماعي من المواطنين والمقيمين لقرارات الدولة والالتزام بكل ما يصدر من توجيهات وتعليمات وإرشادات في سبيل مواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة.

وأردف: اتخاذ مثل هذه التدابير العاجلة تؤكد قوة المركز المالي للحكومة وتبين مقدرتها في التعامل مع التحديات المستحدثة والحد من تأثيراتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وختم العثيم حديثه بالدعاء أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم من كل مكروه، وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها وسلامها واستقرارها.

من جانبه، قال رجل الأعمال عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي مدير عام توكيلات البعيجان التجارية: المملكة بقيادتها الرشيدة لا تتوانى في تقديم الدعم للقطاع الخاص الذي يمثل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد وتقدمه وتوجيه القيادة الرشيدة بدعم القطاع بمبلغ تسعة مليارات دعم جديد يتواصل من قائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

وأضاف: دعم الدولة للقطاع الخاص وتحفيزها له ليكون شريكاً أساسياً للقطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يخفى والأمثلة عليه كثيرة؛ بدءاً من حرصها على توفير الفرص الاستثمارية الواعدة وخصخصة مختلف الخدمات إضافة إلى إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة.

أمّا هزاع بن عايش الروسان رئيس مجلس إدارة شركة الروسان للمقاولات، فقد قال: هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ليست مستغربة في دعم الوطن والمواطن والوقوف مع القطاع الخاص في هذه الأزمة.

وأضاف: أكثر من مليون عامل في القطاع الخاص يستفيدون من دعم الدولة السخي لثلاثة أشهر قادمة.