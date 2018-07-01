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انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لـ "أكساد" للعامين القادمين

في اجتماعات الدورة الـ 34 للجمعية العمومية للمركز التي عُقدت بالقاهرة

انتُخبت المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" للعامين القادمين، وذلك في اجتماعات الدورة الـ 34 للجمعية العمومية للمركز، التي عُقدت يومي 27 - 28 /6/ 2018م في مدينة القاهرة، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية الدكتور عز الدين أبو ستيت، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب، وممثلي عدد من المنظمات وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها؛ نيابةً عن وزير البيئة والمياه والزراعة.

وتناولت الاجتماعات عديداً من الموضوعات ذات الصِّلة بأعمال ونشاطات المركز للمرحلة القادمة، وكذلك العمل العربي المشترك في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المركز وجهوده الجيدة في تنفيذ المشاريع والأنشطة والدراسات المهمة.

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انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لـ "أكساد" للعامين القادمين
سبق

انتُخبت المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" للعامين القادمين، وذلك في اجتماعات الدورة الـ 34 للجمعية العمومية للمركز، التي عُقدت يومي 27 - 28 /6/ 2018م في مدينة القاهرة، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية الدكتور عز الدين أبو ستيت، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب، وممثلي عدد من المنظمات وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها؛ نيابةً عن وزير البيئة والمياه والزراعة.

وتناولت الاجتماعات عديداً من الموضوعات ذات الصِّلة بأعمال ونشاطات المركز للمرحلة القادمة، وكذلك العمل العربي المشترك في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المركز وجهوده الجيدة في تنفيذ المشاريع والأنشطة والدراسات المهمة.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:55 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:23 AM

انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لـ "أكساد" للعامين القادمين

في اجتماعات الدورة الـ 34 للجمعية العمومية للمركز التي عُقدت بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتُخبت المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" للعامين القادمين، وذلك في اجتماعات الدورة الـ 34 للجمعية العمومية للمركز، التي عُقدت يومي 27 - 28 /6/ 2018م في مدينة القاهرة، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية الدكتور عز الدين أبو ستيت، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب، وممثلي عدد من المنظمات وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها؛ نيابةً عن وزير البيئة والمياه والزراعة.

وتناولت الاجتماعات عديداً من الموضوعات ذات الصِّلة بأعمال ونشاطات المركز للمرحلة القادمة، وكذلك العمل العربي المشترك في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المركز وجهوده الجيدة في تنفيذ المشاريع والأنشطة والدراسات المهمة.

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