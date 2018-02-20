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بلدية بارق ترصد 15 مخالفة وتصادر مواد منتهية الصلاحية من مراكز التموينات

​أكدت استمرار الجولات وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

قامت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير، ممثلة في قسم صحة البيئة بجولة تفتيشية على مراكز التموينات الغذائية، وصادرت كمية كبيرة من المواد الغذئية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري، أن مراقبي القسم قاموا بجولة تفتيشية في اليومين الماضيين على مراكز التموينات الغذائية، وأسفرت الجولة عن ضبط 15 مخالفة ومصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تمثلت في 160 قطعة كعك جاهز، و14 علبة من الحليب السائل، و10 أكياس من البطاطس، و10 علب من العصائر.

وأضاف "الشهري" أنه تم ذلك تحت إشراف مباشر وتوجيهات رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وستستمر الجولات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حفاظاً على سلامة المواطن.

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بلدية بارق ترصد 15 مخالفة وتصادر مواد منتهية الصلاحية من مراكز التموينات
سبق

قامت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير، ممثلة في قسم صحة البيئة بجولة تفتيشية على مراكز التموينات الغذائية، وصادرت كمية كبيرة من المواد الغذئية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري، أن مراقبي القسم قاموا بجولة تفتيشية في اليومين الماضيين على مراكز التموينات الغذائية، وأسفرت الجولة عن ضبط 15 مخالفة ومصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تمثلت في 160 قطعة كعك جاهز، و14 علبة من الحليب السائل، و10 أكياس من البطاطس، و10 علب من العصائر.

وأضاف "الشهري" أنه تم ذلك تحت إشراف مباشر وتوجيهات رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وستستمر الجولات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حفاظاً على سلامة المواطن.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
10:46 PM

بلدية بارق ترصد 15 مخالفة وتصادر مواد منتهية الصلاحية من مراكز التموينات

​أكدت استمرار الجولات وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

A A A
ياسر العتيبي - عسير
10
3,834

قامت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير، ممثلة في قسم صحة البيئة بجولة تفتيشية على مراكز التموينات الغذائية، وصادرت كمية كبيرة من المواد الغذئية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري، أن مراقبي القسم قاموا بجولة تفتيشية في اليومين الماضيين على مراكز التموينات الغذائية، وأسفرت الجولة عن ضبط 15 مخالفة ومصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تمثلت في 160 قطعة كعك جاهز، و14 علبة من الحليب السائل، و10 أكياس من البطاطس، و10 علب من العصائر.

وأضاف "الشهري" أنه تم ذلك تحت إشراف مباشر وتوجيهات رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وستستمر الجولات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك حفاظاً على سلامة المواطن.

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