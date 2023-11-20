احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأربعاء، باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام، عبر عدد من الفعاليات داخل مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس. وتضمنت الفعاليات التي أقيمت احتفاء بهذه المناسبة: العديد من البرامج والأنشطة؛ حيث أقيمت المعارض التي تضم منجزات الأطفال وأركانًا تفاعلية مع الأمهات، وعروضًا مسرحية ومسابقات للرسم والتلوين واحتفالات قدمها الأطفال مستعرضين مواهبهم، كما ضمت الفعاليات تعريفًا بحقوق وواجبات الأطفال والخدمات التي تقدمها الدولة، أيدها الله، ووزارة التعليم لحمايتهم. وقال المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي: إن وزارة التعليم تحرص على حماية ومراعاة الحقوق التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لهم داخل المدارس والروضات. وأضاف أن اهتمام الوزارة بالتوسع في مدراس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ يأتي في إطار جهودها الكبيرة لتقديم التعليم الجيد وتوفير البيئة المدرسية المتميزة لهم. ولفت إلى أن الأطفال يمثلون الاستثمار الحقيقي للوطن، والجيل الذي سيحقق رؤيته الطموحة، وينبغي على جميع القطاعات الوطنية وفي مقدمتها التعليم، تقديمُ أفضل الخدمات لهم، وحمايتهم من كل أشكال الإيذاء؛ لتمكينهم من النجاح وتحقيق طموحاتهم التي ستنعكس إيجابيًّا على مستقبل وطننا، مقدمًا شكره لإدارة رياض الأطفال وجميع منسوبي الإدارة على جهودهم لخدمة أبناء وبنات الوطن.

فعاليات متنوعة في احتفال تعليم جازان باليوم العالمي للطفل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-20 احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأربعاء، باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام، عبر عدد من الفعاليات داخل مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس.



وتضمنت الفعاليات التي أقيمت احتفاء بهذه المناسبة: العديد من البرامج والأنشطة؛ حيث أقيمت المعارض التي تضم منجزات الأطفال وأركانًا تفاعلية مع الأمهات، وعروضًا مسرحية ومسابقات للرسم والتلوين واحتفالات قدمها الأطفال مستعرضين مواهبهم، كما ضمت الفعاليات تعريفًا بحقوق وواجبات الأطفال والخدمات التي تقدمها الدولة، أيدها الله، ووزارة التعليم لحمايتهم.



وقال المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي: إن وزارة التعليم تحرص على حماية ومراعاة الحقوق التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لهم داخل المدارس والروضات.



وأضاف أن اهتمام الوزارة بالتوسع في مدراس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ يأتي في إطار جهودها الكبيرة لتقديم التعليم الجيد وتوفير البيئة المدرسية المتميزة لهم.



ولفت إلى أن الأطفال يمثلون الاستثمار الحقيقي للوطن، والجيل الذي سيحقق رؤيته الطموحة، وينبغي على جميع القطاعات الوطنية وفي مقدمتها التعليم، تقديمُ أفضل الخدمات لهم، وحمايتهم من كل أشكال الإيذاء؛ لتمكينهم من النجاح وتحقيق طموحاتهم التي ستنعكس إيجابيًّا على مستقبل وطننا، مقدمًا شكره لإدارة رياض الأطفال وجميع منسوبي الإدارة على جهودهم لخدمة أبناء وبنات الوطن.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 08:07 PM

فعاليات متنوعة في احتفال تعليم جازان باليوم العالمي للطفل تضمنت معارض منجزات الأطفال وعروضًا مسرحية





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احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأربعاء، باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام، عبر عدد من الفعاليات داخل مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس.



وتضمنت الفعاليات التي أقيمت احتفاء بهذه المناسبة: العديد من البرامج والأنشطة؛ حيث أقيمت المعارض التي تضم منجزات الأطفال وأركانًا تفاعلية مع الأمهات، وعروضًا مسرحية ومسابقات للرسم والتلوين واحتفالات قدمها الأطفال مستعرضين مواهبهم، كما ضمت الفعاليات تعريفًا بحقوق وواجبات الأطفال والخدمات التي تقدمها الدولة، أيدها الله، ووزارة التعليم لحمايتهم.



وقال المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي: إن وزارة التعليم تحرص على حماية ومراعاة الحقوق التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لهم داخل المدارس والروضات.



وأضاف أن اهتمام الوزارة بالتوسع في مدراس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ يأتي في إطار جهودها الكبيرة لتقديم التعليم الجيد وتوفير البيئة المدرسية المتميزة لهم.



ولفت إلى أن الأطفال يمثلون الاستثمار الحقيقي للوطن، والجيل الذي سيحقق رؤيته الطموحة، وينبغي على جميع القطاعات الوطنية وفي مقدمتها التعليم، تقديمُ أفضل الخدمات لهم، وحمايتهم من كل أشكال الإيذاء؛ لتمكينهم من النجاح وتحقيق طموحاتهم التي ستنعكس إيجابيًّا على مستقبل وطننا، مقدمًا شكره لإدارة رياض الأطفال وجميع منسوبي الإدارة على جهودهم لخدمة أبناء وبنات الوطن.