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أمانة العاصمة المقدسة تدعو للاستفادة من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل

بهدف تسهيل عملية البيع للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية

دعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في إدارة المسالخ- جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل؛ وذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام "الواتساب"؛ وذلك بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم؛ وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية، وحفاظًا على صحة الجميع.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتساب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، التي دُشّنت في وقت سابق ضِمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام؛ مضيفًا أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

أمانة العاصمة المقدسة

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أمانة العاصمة المقدسة تدعو للاستفادة من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل
سبق

دعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في إدارة المسالخ- جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل؛ وذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام "الواتساب"؛ وذلك بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم؛ وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية، وحفاظًا على صحة الجميع.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتساب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، التي دُشّنت في وقت سابق ضِمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام؛ مضيفًا أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:06 AM

أمانة العاصمة المقدسة تدعو للاستفادة من تطبيقات إيصال الذبائح للمنازل

بهدف تسهيل عملية البيع للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في إدارة المسالخ- جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة الأمانة لإيصال طلبات الذبائح للمنازل؛ وذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية وأرقام "الواتساب"؛ وذلك بهدف تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم؛ وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية، وحفاظًا على صحة الجميع.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتساب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، التي دُشّنت في وقت سابق ضِمن حزمة من الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية فعّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام؛ مضيفًا أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

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