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غداً .. "الجدعان" يفتتح فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018

يستمر يومين لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين

يفتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ غداً الأربعاء، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، بفندق الفيصلية، بالرياض، ويستمر على مدى يومين.

وأكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان؛ أن مؤتمر "يوروموني السعودية 2018م" يُعد من أبرز المنتديات الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يحظى باهتمام دولي كبير، وسمعة عالمية، وريادة إقليمية.

ولفت الثنيان؛ إلى أن المؤتمر فرصة لتعزيز جسور التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد والأعمال داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد منصة اقتصادية يناقش آخر مستجدات الأعمال في الاقتصاد السعودي والدولي، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة لمختلف المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، والتركيز على نقاط الالتقاء مع القطاع الخاص الذي يشكل شريكاً إستراتيجياً في منظومة الاقتصاد السعودي.

وحول الشراكة القائمة بين وزارة المالية ومؤسسة يوروموني العالمية من خلال هذا المؤتمر، أوضح الثنيان؛ أن هذه الشراكة نابعة من رصيد وافر لدى مؤتمر يوروموني يتمثل بالدورات السنوية المتعاقبة، التي تناولت الشؤون الاقتصادية السعودية، وارتباط ذلك بالمكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة على الصعيد السياسي والوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه إضافةً للشراكة والتعاون في تنظيم المؤتمر، فإن وزارة المالية تشارك بجناح في المعرض المصاحب، يبرز منصة (اعتماد) الرقمية التي تقدم خدمات مالية لجميع الجهات الحكومية بدءاً من وضع الميزانية، واعتمادات المشاريع، والمناقلات وآليات الصرف وغيرها.

وأضاف أن موضوعات المؤتمر لهذا العام تتمحور حول الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية المهمة، التي ستسهم في تحول اقتصاد المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة المملكة العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.

وإضافة للكلمة الافتتاحية التي سيلقيها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ تضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز؛ ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد؛ ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف؛ ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً .. "الجدعان" يفتتح فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018
سبق

يفتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ غداً الأربعاء، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، بفندق الفيصلية، بالرياض، ويستمر على مدى يومين.

وأكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان؛ أن مؤتمر "يوروموني السعودية 2018م" يُعد من أبرز المنتديات الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يحظى باهتمام دولي كبير، وسمعة عالمية، وريادة إقليمية.

ولفت الثنيان؛ إلى أن المؤتمر فرصة لتعزيز جسور التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد والأعمال داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد منصة اقتصادية يناقش آخر مستجدات الأعمال في الاقتصاد السعودي والدولي، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة لمختلف المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، والتركيز على نقاط الالتقاء مع القطاع الخاص الذي يشكل شريكاً إستراتيجياً في منظومة الاقتصاد السعودي.

وحول الشراكة القائمة بين وزارة المالية ومؤسسة يوروموني العالمية من خلال هذا المؤتمر، أوضح الثنيان؛ أن هذه الشراكة نابعة من رصيد وافر لدى مؤتمر يوروموني يتمثل بالدورات السنوية المتعاقبة، التي تناولت الشؤون الاقتصادية السعودية، وارتباط ذلك بالمكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة على الصعيد السياسي والوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه إضافةً للشراكة والتعاون في تنظيم المؤتمر، فإن وزارة المالية تشارك بجناح في المعرض المصاحب، يبرز منصة (اعتماد) الرقمية التي تقدم خدمات مالية لجميع الجهات الحكومية بدءاً من وضع الميزانية، واعتمادات المشاريع، والمناقلات وآليات الصرف وغيرها.

وأضاف أن موضوعات المؤتمر لهذا العام تتمحور حول الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية المهمة، التي ستسهم في تحول اقتصاد المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة المملكة العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.

وإضافة للكلمة الافتتاحية التي سيلقيها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ تضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز؛ ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد؛ ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف؛ ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:34 AM

غداً .. "الجدعان" يفتتح فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018

يستمر يومين لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين

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عبدالحكيم شار - الرياض
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يفتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ غداً الأربعاء، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، بفندق الفيصلية، بالرياض، ويستمر على مدى يومين.

وأكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان؛ أن مؤتمر "يوروموني السعودية 2018م" يُعد من أبرز المنتديات الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يحظى باهتمام دولي كبير، وسمعة عالمية، وريادة إقليمية.

ولفت الثنيان؛ إلى أن المؤتمر فرصة لتعزيز جسور التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد والأعمال داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد منصة اقتصادية يناقش آخر مستجدات الأعمال في الاقتصاد السعودي والدولي، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة لمختلف المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، والتركيز على نقاط الالتقاء مع القطاع الخاص الذي يشكل شريكاً إستراتيجياً في منظومة الاقتصاد السعودي.

وحول الشراكة القائمة بين وزارة المالية ومؤسسة يوروموني العالمية من خلال هذا المؤتمر، أوضح الثنيان؛ أن هذه الشراكة نابعة من رصيد وافر لدى مؤتمر يوروموني يتمثل بالدورات السنوية المتعاقبة، التي تناولت الشؤون الاقتصادية السعودية، وارتباط ذلك بالمكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة على الصعيد السياسي والوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه إضافةً للشراكة والتعاون في تنظيم المؤتمر، فإن وزارة المالية تشارك بجناح في المعرض المصاحب، يبرز منصة (اعتماد) الرقمية التي تقدم خدمات مالية لجميع الجهات الحكومية بدءاً من وضع الميزانية، واعتمادات المشاريع، والمناقلات وآليات الصرف وغيرها.

وأضاف أن موضوعات المؤتمر لهذا العام تتمحور حول الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية المهمة، التي ستسهم في تحول اقتصاد المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة المملكة العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.

وإضافة للكلمة الافتتاحية التي سيلقيها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ تضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز؛ ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد؛ ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف؛ ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان.

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