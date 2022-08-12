الجيش الإيراني يكشف عن عدد قتلاه بـ"كورونا"

بينهم 4 من الكوادر الطبية

كشف مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون الصحة والإمداد مصطفى مداح، اليوم الأربعاء، أن 20 عسكرياً تُوفوا في صفوف الجيش بفيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 4 من الكوادر الطبية.

ونقل "روسيا اليوم" عن "مداح" أن الجيش الإيراني قدّم خدمات لمكافحة الجائحة في 38 مشفى على مستوى البلاد، وخصص ثلثي الأسرّة في مشافي الجيش لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن الجيش خصص مشفىً كاملاً في العاصمة طهران؛ لمعالجة المرضى، فيما خصص كل أسرّة مشافيه للمصابين بالفيروس في مدن الأهواز ورشت وخرم آباد.