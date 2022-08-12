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"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

الجيش الإيراني يكشف عن عدد قتلاه بـ"كورونا"

بينهم 4 من الكوادر الطبية

كشف مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون الصحة والإمداد مصطفى مداح، اليوم الأربعاء، أن 20 عسكرياً تُوفوا في صفوف الجيش بفيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 4 من الكوادر الطبية.

ونقل "روسيا اليوم" عن "مداح" أن الجيش الإيراني قدّم خدمات لمكافحة الجائحة في 38 مشفى على مستوى البلاد، وخصص ثلثي الأسرّة في مشافي الجيش لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن الجيش خصص مشفىً كاملاً في العاصمة طهران؛ لمعالجة المرضى، فيما خصص كل أسرّة مشافيه للمصابين بالفيروس في مدن الأهواز ورشت وخرم آباد.

قائد الجيش الإيراني مصطفى مداح

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الإيراني يكشف عن عدد قتلاه بـ"كورونا"
سبق

كشف مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون الصحة والإمداد مصطفى مداح، اليوم الأربعاء، أن 20 عسكرياً تُوفوا في صفوف الجيش بفيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 4 من الكوادر الطبية.

ونقل "روسيا اليوم" عن "مداح" أن الجيش الإيراني قدّم خدمات لمكافحة الجائحة في 38 مشفى على مستوى البلاد، وخصص ثلثي الأسرّة في مشافي الجيش لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن الجيش خصص مشفىً كاملاً في العاصمة طهران؛ لمعالجة المرضى، فيما خصص كل أسرّة مشافيه للمصابين بالفيروس في مدن الأهواز ورشت وخرم آباد.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:34 PM

الجيش الإيراني يكشف عن عدد قتلاه بـ"كورونا"

بينهم 4 من الكوادر الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون الصحة والإمداد مصطفى مداح، اليوم الأربعاء، أن 20 عسكرياً تُوفوا في صفوف الجيش بفيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 4 من الكوادر الطبية.

ونقل "روسيا اليوم" عن "مداح" أن الجيش الإيراني قدّم خدمات لمكافحة الجائحة في 38 مشفى على مستوى البلاد، وخصص ثلثي الأسرّة في مشافي الجيش لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن الجيش خصص مشفىً كاملاً في العاصمة طهران؛ لمعالجة المرضى، فيما خصص كل أسرّة مشافيه للمصابين بالفيروس في مدن الأهواز ورشت وخرم آباد.

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