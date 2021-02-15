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دومة الجندل.. وافد يحاول تمرير "حاشي أجرب" للمسلخ بتغطية المرض.. و"البلدية" تخالفه

تمت مباشرة الواقعة وإغلاق الملحمة

لم يتمكن وافد عربي من ذبح "حاشي أجرب"، أحضره لمسلخ بمحافظة دومة الجندل؛ إذ رصد مواطن صور الحاشي الأجرب، وتمريره إلى بلدية دومة الجندل التي كانت للوافد بالمرصاد.

وحسب مصدر ببلدية دومة الجندل لـ"سبق"، فقد حاول الوافد استخدام حيلة لتمرير الحاشي الأجرب، هي تغطية الجرب والرأس المصاب بالمرض، وهي الحيلة التي يتم كشفها والتعامل معها بفحص الذبيحة قبل الذبح في المسلخ.

وأشار إلى أنه تم مباشرة الواقعة، وإغلاق الملحمة، وسوف يتم تطبيق النظام بحق الوافد.

الجوف دومة الجندل بلدية دومة الجندل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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دومة الجندل.. وافد يحاول تمرير "حاشي أجرب" للمسلخ بتغطية المرض.. و"البلدية" تخالفه
سبق

لم يتمكن وافد عربي من ذبح "حاشي أجرب"، أحضره لمسلخ بمحافظة دومة الجندل؛ إذ رصد مواطن صور الحاشي الأجرب، وتمريره إلى بلدية دومة الجندل التي كانت للوافد بالمرصاد.

وحسب مصدر ببلدية دومة الجندل لـ"سبق"، فقد حاول الوافد استخدام حيلة لتمرير الحاشي الأجرب، هي تغطية الجرب والرأس المصاب بالمرض، وهي الحيلة التي يتم كشفها والتعامل معها بفحص الذبيحة قبل الذبح في المسلخ.

وأشار إلى أنه تم مباشرة الواقعة، وإغلاق الملحمة، وسوف يتم تطبيق النظام بحق الوافد.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:57 PM

دومة الجندل.. وافد يحاول تمرير "حاشي أجرب" للمسلخ بتغطية المرض.. و"البلدية" تخالفه

تمت مباشرة الواقعة وإغلاق الملحمة

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مهنا التميمي - الجوف
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لم يتمكن وافد عربي من ذبح "حاشي أجرب"، أحضره لمسلخ بمحافظة دومة الجندل؛ إذ رصد مواطن صور الحاشي الأجرب، وتمريره إلى بلدية دومة الجندل التي كانت للوافد بالمرصاد.

وحسب مصدر ببلدية دومة الجندل لـ"سبق"، فقد حاول الوافد استخدام حيلة لتمرير الحاشي الأجرب، هي تغطية الجرب والرأس المصاب بالمرض، وهي الحيلة التي يتم كشفها والتعامل معها بفحص الذبيحة قبل الذبح في المسلخ.

وأشار إلى أنه تم مباشرة الواقعة، وإغلاق الملحمة، وسوف يتم تطبيق النظام بحق الوافد.

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