وعلمت "سبق" أن طوارئ مستشفى صبيا العام استقبل اليوم 54 حالة تعاني أعراض التسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم تنويم حالات عدة تحت الملاحظة.

أُصيب 60 شخصًا بحالة تسمُّم غذائي عقب تناولهم وجبات في أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

60 حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا" فهد كاملي سبق 2021-11-01 أُصيب 60 شخصًا بحالة تسمُّم غذائي عقب تناولهم وجبات في أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان. وعلمت "سبق" أن طوارئ مستشفى صبيا العام استقبل اليوم 54 حالة تعاني أعراض التسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم تنويم حالات عدة تحت الملاحظة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 09:13 PM

60 حالة تسمُّم عقب وجبة غداء من مطعم شهير بـ"صبيا" تنويم عدد من الحالات تحت الملاحظة





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أُصيب 60 شخصًا بحالة تسمُّم غذائي عقب تناولهم وجبات في أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وعلمت "سبق" أن طوارئ مستشفى صبيا العام استقبل اليوم 54 حالة تعاني أعراض التسمم الغذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم تنويم حالات عدة تحت الملاحظة.