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مع بدء الإجازة.. شاهد جولة رقابية على حدائق بارق ترصد المخالفين

تصدرها المحافظ برفقته رجال أمن ومعنيين.. متابعة للجائلين والمتعدين

قام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضي، مساء أمس الخميس، بجولة رقابية ميدانية على الحدائق العامة بالمحافظة وبرفقته رجال الأمن من الشرطة والمرور وفرقة من البلدية، وذلك لمتابعة الباعة المتجولين ولرصد المخالفين بالتعدي على المرافق والممتلكات العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع انتهاء فترة الاختبارات التعليمية وبدء الإجازة؛ حيث تشهد الحدائق العامة كثافة من الزوار والمرتادين، وقد أسفرت الجولة عن رصد العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتصحيح وضع بعض الباعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع بدء الإجازة.. شاهد جولة رقابية على حدائق بارق ترصد المخالفين
سبق

قام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضي، مساء أمس الخميس، بجولة رقابية ميدانية على الحدائق العامة بالمحافظة وبرفقته رجال الأمن من الشرطة والمرور وفرقة من البلدية، وذلك لمتابعة الباعة المتجولين ولرصد المخالفين بالتعدي على المرافق والممتلكات العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع انتهاء فترة الاختبارات التعليمية وبدء الإجازة؛ حيث تشهد الحدائق العامة كثافة من الزوار والمرتادين، وقد أسفرت الجولة عن رصد العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتصحيح وضع بعض الباعة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
02:41 PM

مع بدء الإجازة.. شاهد جولة رقابية على حدائق بارق ترصد المخالفين

تصدرها المحافظ برفقته رجال أمن ومعنيين.. متابعة للجائلين والمتعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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قام رئيس بلدية محافظة بارق المهندس الحسن المرضي، مساء أمس الخميس، بجولة رقابية ميدانية على الحدائق العامة بالمحافظة وبرفقته رجال الأمن من الشرطة والمرور وفرقة من البلدية، وذلك لمتابعة الباعة المتجولين ولرصد المخالفين بالتعدي على المرافق والممتلكات العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع انتهاء فترة الاختبارات التعليمية وبدء الإجازة؛ حيث تشهد الحدائق العامة كثافة من الزوار والمرتادين، وقد أسفرت الجولة عن رصد العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتصحيح وضع بعض الباعة.

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