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‏‫مصادر يمنية: الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على وزراء حكومة الانقلاب

أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.

ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.

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‏‫مصادر يمنية: الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على وزراء حكومة الانقلاب
سبق

أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.

ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
01:21 PM

‏‫مصادر يمنية: الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على وزراء حكومة الانقلاب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
17,131

أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.

ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.

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