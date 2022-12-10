‏‫مصادر يمنية: الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على وزراء حكومة الانقلاب

أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.
ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.
أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.
ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.
أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.
ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.
أكّدت مصادر يمنية، اليوم، أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية في صنعاء على عدد من وزراء حكومة الانقلاب.
ووفقاً للمصادر فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على: محسن النقيب - علي القيسي - فائقة السيد - عبدالعزيز البكير - علي أبوحليقة - عبدالعزيز الكميم.