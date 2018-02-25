في إحصائية "النيابة": قضايا المخدرات والاعتداء على العرض والأخلاق .. الأعلى خلال أسبوع

كشفت النيابة العامة عن إحصائيات عملها خلال الأسبوع الماضي؛ مبينة أنه ورد لفروعها خلال الأسبوع 4193 قضية، فيما أنجزت الفروع خلال الأسبوع 4714 قضية، وأُحيلت إلى المحاكم 1929 قضية.

وسجّل الاعتداء على العِرض والأخلاق النسبة الأعلى بين القضايا الواردة للنيابة، بنسبة 24 %، ثم قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة 23 %، تليها قضايا الاعتداء على المال، ثم قضايا الاعتداء على النفس.

وردت أكثر القضايا في منطقة الرياض بنسبة 33 %، ثم مكة المكرّمة بنسبة 24 %، وفِي المرتبة الأخيرة الباحة بنسبة 1 %.