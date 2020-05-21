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في 6 دول أفريقية.. الشؤون الإسلامية تستكمل برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

بتوزيع 24,300 من السلال الغذائية الرمضانية وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها

استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات خادم الحرمين الشريفين في ست دول بقارة أفريقيا، بتوزيع 24,300 من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي نفذته الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لتوقي فيروس كورونا كوفيد 19.

وجرى ذلك في عدد من الدول والأقاليم والمدن والقرى بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، واستفاد منها 226 ألف صائم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أوضحت فيه أنها نفذت عبر الملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والإسلامية التابعة لها في الدول التالية: "أوغندا - تشاد - جيبوتي - كينيا - جنوب أفريقيا - الكاميرون"، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين طوال شهر رمضان المبارك بتوزيع السلال الغذائية.

وفي جمهورية تشاد بلغ عدد السلال الغذائية الموزعة (7000)، استفاد منها (65) ألف شخص، وفي جمهورية أوغندا جرى توزيع (4000) سلة، استفاد منها (40) ألفًا، وفي جمهورية جيبوتي جرى توزيع (1400) سلة غذائية استفاد منها (15) ألف شخص.

كما جرى توزيع (7000) سلة غذائية في جنوب أفريقيا استفاد منها (60) ألف صائم، وفي الكاميرون وزع مركز خادم الحرمين الشريفين (3700) سلة غذائية، استفاد منها (40) ألف صائم، فيما وزعت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كينيا (1200) سلة غذائية، استفاد منها (6000) صائم.

فيما تواصل الوزارة عبر ملحقياتها الدينية استكمال توزيع السلال الغذائية في بقية الدول المشمولة في البرنامج، والتي بدأت تنفيذه مطلع شهر الخير في 18 دولة حول العالم، وسط تقدير كبير وإشادة واسعة من مختلف الحكومات وأطياف الشعوب المسلمة للدور الإنساني لمملكة الخير والعطاء.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 6 دول أفريقية.. الشؤون الإسلامية تستكمل برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين
سبق

استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات خادم الحرمين الشريفين في ست دول بقارة أفريقيا، بتوزيع 24,300 من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي نفذته الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لتوقي فيروس كورونا كوفيد 19.

وجرى ذلك في عدد من الدول والأقاليم والمدن والقرى بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، واستفاد منها 226 ألف صائم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أوضحت فيه أنها نفذت عبر الملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والإسلامية التابعة لها في الدول التالية: "أوغندا - تشاد - جيبوتي - كينيا - جنوب أفريقيا - الكاميرون"، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين طوال شهر رمضان المبارك بتوزيع السلال الغذائية.

وفي جمهورية تشاد بلغ عدد السلال الغذائية الموزعة (7000)، استفاد منها (65) ألف شخص، وفي جمهورية أوغندا جرى توزيع (4000) سلة، استفاد منها (40) ألفًا، وفي جمهورية جيبوتي جرى توزيع (1400) سلة غذائية استفاد منها (15) ألف شخص.

كما جرى توزيع (7000) سلة غذائية في جنوب أفريقيا استفاد منها (60) ألف صائم، وفي الكاميرون وزع مركز خادم الحرمين الشريفين (3700) سلة غذائية، استفاد منها (40) ألف صائم، فيما وزعت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كينيا (1200) سلة غذائية، استفاد منها (6000) صائم.

فيما تواصل الوزارة عبر ملحقياتها الدينية استكمال توزيع السلال الغذائية في بقية الدول المشمولة في البرنامج، والتي بدأت تنفيذه مطلع شهر الخير في 18 دولة حول العالم، وسط تقدير كبير وإشادة واسعة من مختلف الحكومات وأطياف الشعوب المسلمة للدور الإنساني لمملكة الخير والعطاء.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:47 PM

في 6 دول أفريقية.. الشؤون الإسلامية تستكمل برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

بتوزيع 24,300 من السلال الغذائية الرمضانية وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات خادم الحرمين الشريفين في ست دول بقارة أفريقيا، بتوزيع 24,300 من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي نفذته الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لتوقي فيروس كورونا كوفيد 19.

وجرى ذلك في عدد من الدول والأقاليم والمدن والقرى بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، واستفاد منها 226 ألف صائم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أوضحت فيه أنها نفذت عبر الملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والإسلامية التابعة لها في الدول التالية: "أوغندا - تشاد - جيبوتي - كينيا - جنوب أفريقيا - الكاميرون"، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين طوال شهر رمضان المبارك بتوزيع السلال الغذائية.

وفي جمهورية تشاد بلغ عدد السلال الغذائية الموزعة (7000)، استفاد منها (65) ألف شخص، وفي جمهورية أوغندا جرى توزيع (4000) سلة، استفاد منها (40) ألفًا، وفي جمهورية جيبوتي جرى توزيع (1400) سلة غذائية استفاد منها (15) ألف شخص.

كما جرى توزيع (7000) سلة غذائية في جنوب أفريقيا استفاد منها (60) ألف صائم، وفي الكاميرون وزع مركز خادم الحرمين الشريفين (3700) سلة غذائية، استفاد منها (40) ألف صائم، فيما وزعت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كينيا (1200) سلة غذائية، استفاد منها (6000) صائم.

فيما تواصل الوزارة عبر ملحقياتها الدينية استكمال توزيع السلال الغذائية في بقية الدول المشمولة في البرنامج، والتي بدأت تنفيذه مطلع شهر الخير في 18 دولة حول العالم، وسط تقدير كبير وإشادة واسعة من مختلف الحكومات وأطياف الشعوب المسلمة للدور الإنساني لمملكة الخير والعطاء.

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