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"تعليم الرياض" تُطلق حملة توعوية للحد من التنمّر

في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام "رفق"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، هذا الأسبوع، حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، داعية إلى تطبيق عدد من الإجراءات للتوعية والحد من «التنمّر» والوقاية منه بين الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي ومنصات التواصل الأخرى.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيّل؛ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام "رفق" طوال العام الدراسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور التعليم في رعاية الطلبة نفسياً واجتماعياً وحمايتهم من أشكال التنمّر كافة.

وأكّد السبيّل؛ أهمية التوعية للوقاية من سلوك التنمّر، والتعريف بأشكاله وآثاره وكيفية التعامل معه بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدرسة، وفق الدليل العلمي لبرنامج "رفق" مع رفع تقارير للإرشاد الطلابي عن فعاليات الأسبوع وأنشطته المصاحبة.

ووجَّه مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالتعامل مع سلوكيات التنمّر من خلال تطبيق إجراءات المخالفات، وفق قواعد السلوك، مع إبراز إجراءات مخالفات سلوك التنمّر داخل المدرسة لإطلاع الطلبة عليها، مؤكداً أهمية توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمّر عبر اللقاءات والرسائل الإلكترونية والنشرات وأهمية دورهم في التعامل معها والتصدّي لها.

من جهتها، أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة حملة توعوية شاملة مكثّفة لبرنامج رفق بعنوان "معاً من أجل التصدّي للتنمّر"، وتستمر لمدة أسبوع عن بُعد.

وأكّدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية؛ أن برنامج "رفق" من البرامج الإرشادية الهادفة، التي تتضمن في أبعادها السياج الوقائي كصمام أمان يحول دون الوقوع في المشكلات السلوكية.

وأوضحت عطية؛ أنه "يهدف إلى الوقاية من حالات العنف بأنواعه وأشكاله كافة التي قد تحدث في المدارس، ويأتي التركيز على موضوع التنمّر الإلكتروني والقيم السيبرانية في قائمة أولويات البرنامج لهذا العام؛ باعتبار أن التعليم عن بُعد؛ لافتة إلى أن نشر ثقافة أخلاقيات التعلم الإلكتروني يعد ضرورة ملحة ترتبط باحتياجات الوقت الراهن واحتياجات الطلبة".

وأشارت إلى أن إدارة إرشاد الطالبات هدفت إلى تسليط الضوء على برنامح "رفق" من خلال حملة توعوية شاملة، بالإيعاز لجميع المدارس بتنفيذه بأساليب إرشادية جاذبة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وهي "التعليم عن بُعد" بسبب جائحة كورونا covid 19 من خلال استثمار وسائل التقنية كافة المتاحة للمدارس "منصة مدرستي، التيمز، التغريدات الرسمية للمدرسة، البريد الإلكتروني".

ولفتت عطية؛ إلى أنه تمّ تزويد المرشدات الطلابيات بمادة إثرائية مساندة لتمكينهن من القيام بعملية التوعية بيسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تُطلق حملة توعوية للحد من التنمّر
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، هذا الأسبوع، حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، داعية إلى تطبيق عدد من الإجراءات للتوعية والحد من «التنمّر» والوقاية منه بين الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي ومنصات التواصل الأخرى.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيّل؛ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام "رفق" طوال العام الدراسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور التعليم في رعاية الطلبة نفسياً واجتماعياً وحمايتهم من أشكال التنمّر كافة.

وأكّد السبيّل؛ أهمية التوعية للوقاية من سلوك التنمّر، والتعريف بأشكاله وآثاره وكيفية التعامل معه بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدرسة، وفق الدليل العلمي لبرنامج "رفق" مع رفع تقارير للإرشاد الطلابي عن فعاليات الأسبوع وأنشطته المصاحبة.

ووجَّه مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالتعامل مع سلوكيات التنمّر من خلال تطبيق إجراءات المخالفات، وفق قواعد السلوك، مع إبراز إجراءات مخالفات سلوك التنمّر داخل المدرسة لإطلاع الطلبة عليها، مؤكداً أهمية توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمّر عبر اللقاءات والرسائل الإلكترونية والنشرات وأهمية دورهم في التعامل معها والتصدّي لها.

من جهتها، أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة حملة توعوية شاملة مكثّفة لبرنامج رفق بعنوان "معاً من أجل التصدّي للتنمّر"، وتستمر لمدة أسبوع عن بُعد.

وأكّدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية؛ أن برنامج "رفق" من البرامج الإرشادية الهادفة، التي تتضمن في أبعادها السياج الوقائي كصمام أمان يحول دون الوقوع في المشكلات السلوكية.

وأوضحت عطية؛ أنه "يهدف إلى الوقاية من حالات العنف بأنواعه وأشكاله كافة التي قد تحدث في المدارس، ويأتي التركيز على موضوع التنمّر الإلكتروني والقيم السيبرانية في قائمة أولويات البرنامج لهذا العام؛ باعتبار أن التعليم عن بُعد؛ لافتة إلى أن نشر ثقافة أخلاقيات التعلم الإلكتروني يعد ضرورة ملحة ترتبط باحتياجات الوقت الراهن واحتياجات الطلبة".

وأشارت إلى أن إدارة إرشاد الطالبات هدفت إلى تسليط الضوء على برنامح "رفق" من خلال حملة توعوية شاملة، بالإيعاز لجميع المدارس بتنفيذه بأساليب إرشادية جاذبة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وهي "التعليم عن بُعد" بسبب جائحة كورونا covid 19 من خلال استثمار وسائل التقنية كافة المتاحة للمدارس "منصة مدرستي، التيمز، التغريدات الرسمية للمدرسة، البريد الإلكتروني".

ولفتت عطية؛ إلى أنه تمّ تزويد المرشدات الطلابيات بمادة إثرائية مساندة لتمكينهن من القيام بعملية التوعية بيسر وسهولة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:08 PM

"تعليم الرياض" تُطلق حملة توعوية للحد من التنمّر

في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام "رفق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، هذا الأسبوع، حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، داعية إلى تطبيق عدد من الإجراءات للتوعية والحد من «التنمّر» والوقاية منه بين الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي ومنصات التواصل الأخرى.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيّل؛ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام "رفق" طوال العام الدراسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور التعليم في رعاية الطلبة نفسياً واجتماعياً وحمايتهم من أشكال التنمّر كافة.

وأكّد السبيّل؛ أهمية التوعية للوقاية من سلوك التنمّر، والتعريف بأشكاله وآثاره وكيفية التعامل معه بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدرسة، وفق الدليل العلمي لبرنامج "رفق" مع رفع تقارير للإرشاد الطلابي عن فعاليات الأسبوع وأنشطته المصاحبة.

ووجَّه مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالتعامل مع سلوكيات التنمّر من خلال تطبيق إجراءات المخالفات، وفق قواعد السلوك، مع إبراز إجراءات مخالفات سلوك التنمّر داخل المدرسة لإطلاع الطلبة عليها، مؤكداً أهمية توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمّر عبر اللقاءات والرسائل الإلكترونية والنشرات وأهمية دورهم في التعامل معها والتصدّي لها.

من جهتها، أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة حملة توعوية شاملة مكثّفة لبرنامج رفق بعنوان "معاً من أجل التصدّي للتنمّر"، وتستمر لمدة أسبوع عن بُعد.

وأكّدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية؛ أن برنامج "رفق" من البرامج الإرشادية الهادفة، التي تتضمن في أبعادها السياج الوقائي كصمام أمان يحول دون الوقوع في المشكلات السلوكية.

وأوضحت عطية؛ أنه "يهدف إلى الوقاية من حالات العنف بأنواعه وأشكاله كافة التي قد تحدث في المدارس، ويأتي التركيز على موضوع التنمّر الإلكتروني والقيم السيبرانية في قائمة أولويات البرنامج لهذا العام؛ باعتبار أن التعليم عن بُعد؛ لافتة إلى أن نشر ثقافة أخلاقيات التعلم الإلكتروني يعد ضرورة ملحة ترتبط باحتياجات الوقت الراهن واحتياجات الطلبة".

وأشارت إلى أن إدارة إرشاد الطالبات هدفت إلى تسليط الضوء على برنامح "رفق" من خلال حملة توعوية شاملة، بالإيعاز لجميع المدارس بتنفيذه بأساليب إرشادية جاذبة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وهي "التعليم عن بُعد" بسبب جائحة كورونا covid 19 من خلال استثمار وسائل التقنية كافة المتاحة للمدارس "منصة مدرستي، التيمز، التغريدات الرسمية للمدرسة، البريد الإلكتروني".

ولفتت عطية؛ إلى أنه تمّ تزويد المرشدات الطلابيات بمادة إثرائية مساندة لتمكينهن من القيام بعملية التوعية بيسر وسهولة.

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