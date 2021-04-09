النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متابعة لبرامج تخص الجائحة.. مسؤول أممي في ضيافة سفير المملكة بلبنان

لقاء بحثا فيه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لأجل مصلحة المجتمعات والإنسان

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح.

جرى خلال اللقاء، متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة بالحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.

لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متابعة لبرامج تخص الجائحة.. مسؤول أممي في ضيافة سفير المملكة بلبنان
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح.

جرى خلال اللقاء، متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة بالحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
08:09 PM

متابعة لبرامج تخص الجائحة.. مسؤول أممي في ضيافة سفير المملكة بلبنان

لقاء بحثا فيه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لأجل مصلحة المجتمعات والإنسان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
395

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، في مقر الاجتماعات بسفارة المملكة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد محمد صالح.

جرى خلال اللقاء، متابعة لمختلف البرامج الإنمائية خاصة المتعلقة بالحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والجهود الأممية لما فيه مصلحة المجتمعات والإنسان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة