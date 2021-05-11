النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

كاميرات تراقب وجرائم مرصودة.. وهذا ما يؤكّده فيديو "لص الصهريج"

بعد توقيفه واسترداد المسروقات

يؤكّد هذا الفيديو المروّع من الرياض، أن الجريمة لا تفيد، خاصة مع انتشار كاميرات المراقبة في كل الشوارع تقريباً، وهو ما يجب أن يرغم أي شخص على التفكير عشرات المرات قبل الإقدام على ارتكاب جريمة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ قد صرّح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأشار المتحدث إلى أن المواطن قام بسرقة بعض أجهزة الهواتف المحمولة من المتجر، مشيرة إلى أن الرجل من أرباب السوابق، وتورَّط في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض.

وأضاف، أنه تمّ ضبطه وبحوزته جزء من المسروقات، فيما تمّ استرداد جزءٍ منها بعد بيعها، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاميرات تراقب وجرائم مرصودة.. وهذا ما يؤكّده فيديو "لص الصهريج"
سبق

يؤكّد هذا الفيديو المروّع من الرياض، أن الجريمة لا تفيد، خاصة مع انتشار كاميرات المراقبة في كل الشوارع تقريباً، وهو ما يجب أن يرغم أي شخص على التفكير عشرات المرات قبل الإقدام على ارتكاب جريمة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ قد صرّح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأشار المتحدث إلى أن المواطن قام بسرقة بعض أجهزة الهواتف المحمولة من المتجر، مشيرة إلى أن الرجل من أرباب السوابق، وتورَّط في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض.

وأضاف، أنه تمّ ضبطه وبحوزته جزء من المسروقات، فيما تمّ استرداد جزءٍ منها بعد بيعها، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
10:31 AM

كاميرات تراقب وجرائم مرصودة.. وهذا ما يؤكّده فيديو "لص الصهريج"

بعد توقيفه واسترداد المسروقات

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
32,617

يؤكّد هذا الفيديو المروّع من الرياض، أن الجريمة لا تفيد، خاصة مع انتشار كاميرات المراقبة في كل الشوارع تقريباً، وهو ما يجب أن يرغم أي شخص على التفكير عشرات المرات قبل الإقدام على ارتكاب جريمة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ قد صرّح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأشار المتحدث إلى أن المواطن قام بسرقة بعض أجهزة الهواتف المحمولة من المتجر، مشيرة إلى أن الرجل من أرباب السوابق، وتورَّط في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض.

وأضاف، أنه تمّ ضبطه وبحوزته جزء من المسروقات، فيما تمّ استرداد جزءٍ منها بعد بيعها، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة