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أمير الشرقية يكرّم "أرامكو" لحصولها على جائزة الملتقى العربي للأمن السياحي

"الجامع" قال إن هذا التكريم يعكس اهتمام الشركة بالتنمية في القطاعات الحيوية

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، شركة أرامكو السعودية، لحصولها على جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعايته، خلال الفترة من 23- 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20-21 نوفمبر 2019م في محافظة الأحساء.

وتفصيلاً، ينظم الملتقى تحت عنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية"، وذلك بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين ووزراء السياحة وقادة الأمن العام والسياحي على المستوى العربي.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل الجامع: "يعكس هذا التكريم اهتمام أرامكو السعودية بالتنمية في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع السياحي بوصفه أحد روافد التنمية المهمة، والذي أصبح مصدرًا من مصادر تنويع الاقتصاد.

وشهدت العديد من المواقع التراثية والسياحية طفرة تنموية كبيرة، ومنها محافظة الأحساء والتي تحظى بدعم أمير المنطقة الشرقية لتطوير منظومتها السياحية خصوصًا أنها عاصمة السياحة العربية لعام 2019م، إضافة إلى إقرارها ضمن قائمة التراث العالمي".


يُشار إلى أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات، تناقش عددًا من القضايا التي تتعلق بصناعة السياحة، ومنها: أمن وسلامة المطارات والأحساء ما بين السياحة والتراث، والتجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، إضافة إلى الأمن السياحي بالوطن العربي، وأمن المواقع التراثية والأثرية ومعايير الأمن والسلامة بها، ومتطلبات الأمن والسلامة في المرافق الأثرية والسياحية.

الشرقية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف أرامكو جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي المنظمة العربية للسياحة مجلس وزراء الداخلية العرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يكرّم "أرامكو" لحصولها على جائزة الملتقى العربي للأمن السياحي
سبق

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، شركة أرامكو السعودية، لحصولها على جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعايته، خلال الفترة من 23- 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20-21 نوفمبر 2019م في محافظة الأحساء.

وتفصيلاً، ينظم الملتقى تحت عنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية"، وذلك بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين ووزراء السياحة وقادة الأمن العام والسياحي على المستوى العربي.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل الجامع: "يعكس هذا التكريم اهتمام أرامكو السعودية بالتنمية في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع السياحي بوصفه أحد روافد التنمية المهمة، والذي أصبح مصدرًا من مصادر تنويع الاقتصاد.

وشهدت العديد من المواقع التراثية والسياحية طفرة تنموية كبيرة، ومنها محافظة الأحساء والتي تحظى بدعم أمير المنطقة الشرقية لتطوير منظومتها السياحية خصوصًا أنها عاصمة السياحة العربية لعام 2019م، إضافة إلى إقرارها ضمن قائمة التراث العالمي".


يُشار إلى أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات، تناقش عددًا من القضايا التي تتعلق بصناعة السياحة، ومنها: أمن وسلامة المطارات والأحساء ما بين السياحة والتراث، والتجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، إضافة إلى الأمن السياحي بالوطن العربي، وأمن المواقع التراثية والأثرية ومعايير الأمن والسلامة بها، ومتطلبات الأمن والسلامة في المرافق الأثرية والسياحية.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:31 PM

أمير الشرقية يكرّم "أرامكو" لحصولها على جائزة الملتقى العربي للأمن السياحي

"الجامع" قال إن هذا التكريم يعكس اهتمام الشركة بالتنمية في القطاعات الحيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، شركة أرامكو السعودية، لحصولها على جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعايته، خلال الفترة من 23- 24 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20-21 نوفمبر 2019م في محافظة الأحساء.

وتفصيلاً، ينظم الملتقى تحت عنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية"، وذلك بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين ووزراء السياحة وقادة الأمن العام والسياحي على المستوى العربي.

وتعليقًا على هذا التكريم، قال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل الجامع: "يعكس هذا التكريم اهتمام أرامكو السعودية بالتنمية في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع السياحي بوصفه أحد روافد التنمية المهمة، والذي أصبح مصدرًا من مصادر تنويع الاقتصاد.

وشهدت العديد من المواقع التراثية والسياحية طفرة تنموية كبيرة، ومنها محافظة الأحساء والتي تحظى بدعم أمير المنطقة الشرقية لتطوير منظومتها السياحية خصوصًا أنها عاصمة السياحة العربية لعام 2019م، إضافة إلى إقرارها ضمن قائمة التراث العالمي".


يُشار إلى أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات، تناقش عددًا من القضايا التي تتعلق بصناعة السياحة، ومنها: أمن وسلامة المطارات والأحساء ما بين السياحة والتراث، والتجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، إضافة إلى الأمن السياحي بالوطن العربي، وأمن المواقع التراثية والأثرية ومعايير الأمن والسلامة بها، ومتطلبات الأمن والسلامة في المرافق الأثرية والسياحية.

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