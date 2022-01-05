8 فرص عمل و٥١% نسبة التوطين في مكاتب الحجز السياحي بنجران

خلال تنفيذ زيارات ميدانية لـ١٧ منشأة في نجران وحبونا

نفذت لجنة التوطين زيارات ميدانية في نجران وحبونا، لمتابعة التوطين في مكاتب الحجز السياحي.



جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبد الله الدوسري.



وقال "الدوسري": تمت زيارة ١٧ منشأة، ووجد أن عدد السعوديين العاملين فيها ٢٢ موظفًا، بالإضافة إلى موظفة سعودية.



وأضاف: عدد الوافدين العاملين بلغ ٢٢ وافدًا من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أنه تم إنذار اثنتين من المنشآت.



وأوضح "الدوسري" أن نسبة التوطين بلغت أكثر من 51%.



وأشار إلى أنه تم حصر ثماني فرص وظيفية جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين.



وفي نهاية حديث "الدوسري" أهاب بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لتطبيق النظام بحق المتجاوزين.