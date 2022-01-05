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8 فرص عمل و٥١% نسبة التوطين في مكاتب الحجز السياحي بنجران

خلال تنفيذ زيارات ميدانية لـ١٧ منشأة في نجران وحبونا

نفذت لجنة التوطين زيارات ميدانية في نجران وحبونا، لمتابعة التوطين في مكاتب الحجز السياحي.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبد الله الدوسري.

وقال "الدوسري": تمت زيارة ١٧ منشأة، ووجد أن عدد السعوديين العاملين فيها ٢٢ موظفًا، بالإضافة إلى موظفة سعودية.

وأضاف: عدد الوافدين العاملين بلغ ٢٢ وافدًا من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أنه تم إنذار اثنتين من المنشآت.

وأوضح "الدوسري" أن نسبة التوطين بلغت أكثر من 51%.

وأشار إلى أنه تم حصر ثماني فرص وظيفية جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وفي نهاية حديث "الدوسري" أهاب بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لتطبيق النظام بحق المتجاوزين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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8 فرص عمل و٥١% نسبة التوطين في مكاتب الحجز السياحي بنجران
سبق

نفذت لجنة التوطين زيارات ميدانية في نجران وحبونا، لمتابعة التوطين في مكاتب الحجز السياحي.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبد الله الدوسري.

وقال "الدوسري": تمت زيارة ١٧ منشأة، ووجد أن عدد السعوديين العاملين فيها ٢٢ موظفًا، بالإضافة إلى موظفة سعودية.

وأضاف: عدد الوافدين العاملين بلغ ٢٢ وافدًا من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أنه تم إنذار اثنتين من المنشآت.

وأوضح "الدوسري" أن نسبة التوطين بلغت أكثر من 51%.

وأشار إلى أنه تم حصر ثماني فرص وظيفية جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وفي نهاية حديث "الدوسري" أهاب بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لتطبيق النظام بحق المتجاوزين.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:29 PM

8 فرص عمل و٥١% نسبة التوطين في مكاتب الحجز السياحي بنجران

خلال تنفيذ زيارات ميدانية لـ١٧ منشأة في نجران وحبونا

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علي حفول - نجران
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نفذت لجنة التوطين زيارات ميدانية في نجران وحبونا، لمتابعة التوطين في مكاتب الحجز السياحي.

جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبد الله الدوسري.

وقال "الدوسري": تمت زيارة ١٧ منشأة، ووجد أن عدد السعوديين العاملين فيها ٢٢ موظفًا، بالإضافة إلى موظفة سعودية.

وأضاف: عدد الوافدين العاملين بلغ ٢٢ وافدًا من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أنه تم إنذار اثنتين من المنشآت.

وأوضح "الدوسري" أن نسبة التوطين بلغت أكثر من 51%.

وأشار إلى أنه تم حصر ثماني فرص وظيفية جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وفي نهاية حديث "الدوسري" أهاب بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لتطبيق النظام بحق المتجاوزين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,265
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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