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أمانة تبوك تستعرض منظومتها الاستثمارية وفرصها الواعدة

استعرضت أمانة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، منظومتها الاستثمارية وفرصها الواعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الأمانة بمركز ومعرض المؤتمرات والاحتفالات الخاص بها، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، عضو مجلس الاتحاد، أحمد بن عطيه الحارثي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمملكة.

وأوضح "آل محفوظ" في عرض مرئي أن الأمانة تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتنمية الإيرادات بشكلِ مستمر، بالتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تعزيز الاستثمارات وتقديم الخدمات عبر طرح المشاريع الاستثمارية والمبادرات التي تدعم تنمية المنطقة، كما تحدث عن دور المنطقة ومكانتها الجغرافية.

وفي نهاية اللقاء قدم "العجلان" شكره وتقديره لأمين المنطقة ولكافة منسوبي الأمانة على ما اطلعوا عليه من جهود لإنجاز تلك الفرص.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة تبوك تستعرض منظومتها الاستثمارية وفرصها الواعدة
سبق

استعرضت أمانة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، منظومتها الاستثمارية وفرصها الواعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الأمانة بمركز ومعرض المؤتمرات والاحتفالات الخاص بها، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، عضو مجلس الاتحاد، أحمد بن عطيه الحارثي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمملكة.

وأوضح "آل محفوظ" في عرض مرئي أن الأمانة تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتنمية الإيرادات بشكلِ مستمر، بالتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تعزيز الاستثمارات وتقديم الخدمات عبر طرح المشاريع الاستثمارية والمبادرات التي تدعم تنمية المنطقة، كما تحدث عن دور المنطقة ومكانتها الجغرافية.

وفي نهاية اللقاء قدم "العجلان" شكره وتقديره لأمين المنطقة ولكافة منسوبي الأمانة على ما اطلعوا عليه من جهود لإنجاز تلك الفرص.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
03:00 PM

أمانة تبوك تستعرض منظومتها الاستثمارية وفرصها الواعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استعرضت أمانة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، منظومتها الاستثمارية وفرصها الواعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الأمانة بمركز ومعرض المؤتمرات والاحتفالات الخاص بها، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، عضو مجلس الاتحاد، أحمد بن عطيه الحارثي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمملكة.

وأوضح "آل محفوظ" في عرض مرئي أن الأمانة تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتنمية الإيرادات بشكلِ مستمر، بالتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على تعزيز الاستثمارات وتقديم الخدمات عبر طرح المشاريع الاستثمارية والمبادرات التي تدعم تنمية المنطقة، كما تحدث عن دور المنطقة ومكانتها الجغرافية.

وفي نهاية اللقاء قدم "العجلان" شكره وتقديره لأمين المنطقة ولكافة منسوبي الأمانة على ما اطلعوا عليه من جهود لإنجاز تلك الفرص.

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