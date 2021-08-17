النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"

"واتس آب" أغلق حسابًا للشكاوى

أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"
سبق

أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:41 PM

"يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان"

"واتس آب" أغلق حسابًا للشكاوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
869

أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة