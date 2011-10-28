من خلال فترتي الصباح والمساء.. الاتفاق يكثّف تحضيراته لمواجهة أبها

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب "الوطني" خالد العطوي من درجة تحضيراته، لمواجهة أبها "دوريًّا" السبت المقبل، من خلال التدريب الذي أقيم اليوم الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية.

وكان تدريب الفترة الصباحية قد تركز على جانب تقوية العضلات، وذلك في صالة رياضية خارجية، فيما ابتدأ التدريب المسائي الذي أقيم على ملعب عبدالله الدبل بالنادي على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على عدة محطات، واختتم المران بمناورة تكتيكية من شوطين على كامل الملعب.