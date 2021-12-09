السديس يشكر نائب أمير المدينة المنورة لاهتمامه بمشروعات الحرمين

أكد متابعته للخدمات المقدمة لقاصديهما وفق أعلى المعايير العالمية

أعرَبَ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن شكره وتقديره للأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة؛ على حرصه ورعايته الكريمة لمشروعات الحرمين الشريفين، وحرصه على تسخير التقنية الذكية لخدمة رواده وقاصديه.

وأكد حرص ومتابعة الأمير لمشروعات الحرمين الشريفين، وتسهيل منظومة الخدمات المقدمة لقاصديهما وفق أعلى المعايير العالمية وأحدث الوسائل التقنية المساعدة على توفير بيئة تعبدية وآمنة، مستوفية لكافة تطلعات القاصدين؛ تحقيقًا للتطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة حفظها الله.

ودعا الله عز وجل، أن يجزي ولاة الأمر -حفظهم الله- خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين وقاصديهما من عناية واهتمام، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.