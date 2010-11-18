محايل.. رئيس مركز قنا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف المنيخري

من منسوبي القوات المسلحة واستشهد أثناء قيامه بواجبه بالحد الجنوبي

أدت جموع المصلين بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، يتقدمهم رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني، صلاة الميت بعد صلاة الفجر اليوم، بالجامع الكبير على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد محمد المنيخري، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل رئيس المركز تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد، كما نقل تعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير ونائبه، لذوي الشهيد؛ سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بنيله الشهادة -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.