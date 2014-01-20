النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع وفقدان 170 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط بحادثتين منفصلتين

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعرب عن حزنها وأسفها

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن حزنها وأسفها البالغيْن إزاء التقارير التي تفيد بمصرع أو فقدان أثر حوالى 170 شخصاً في حادثتين منفصلتين في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان صحفي صادر عن المفوضية، أن نحو 53 شخصاً لقوا مصرعهم في بحر البوران، وهو الجزء الأقصى غرباً من البحر المتوسط؛ وفقاً لمعلومات من مصادر المنظمات غير الحكومية.

وقالت المفوضية: إن تقارير أفادت بأن قارب صيد أنقذ شخصاً، بعدما ظل عالقاً في البحر لأكثر من 24 ساعة، ويتلقى الناجي الرعاية الطبية في المغرب؛ فيما تقوم سفن الإنقاذ المغربية والإسبانية بعملية البحث عن القارب والناجين منذ عدة أيام.

ولم تتمكن مفوضية شؤون اللاجئين من التحقق بصورة مستقلة من عدد من لقوا مصرعهم في الحادثتين.

وشدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، على ضرورة عدم السماح باستمرار ما وصفها بالمأساة في البحر المتوسط قائلاً: "لا يمكن أن نغض البصر عن الأعداد الكبيرة من الناس الذين يلقون مصرعهم على أعتاب أوروبا. يجب ألا يدخر أو يمنع أي جهد لإنقاذ الأرواح في البحر".

وشددت المفوضية على الحاجة إلى بذل جهود لمنع اللاجئين والمهاجرين من خوض تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر. وأكدت أهمية توفير مزيد من السبل الآمنة والقانونية لطلب اللجوء في أوروبا للفارين من الحرب والاضطهاد؛ كي لا يُضطر الناس إلى وضع حياتهم في أيادي معدومي الضمير من المهربين والمتاجرين بالبشر.

أمواج عاتية تفتك بقارب في "المتوسط".. وغرق 117 مهاجراً

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصرع وفقدان 170 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط بحادثتين منفصلتين
سبق

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن حزنها وأسفها البالغيْن إزاء التقارير التي تفيد بمصرع أو فقدان أثر حوالى 170 شخصاً في حادثتين منفصلتين في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان صحفي صادر عن المفوضية، أن نحو 53 شخصاً لقوا مصرعهم في بحر البوران، وهو الجزء الأقصى غرباً من البحر المتوسط؛ وفقاً لمعلومات من مصادر المنظمات غير الحكومية.

وقالت المفوضية: إن تقارير أفادت بأن قارب صيد أنقذ شخصاً، بعدما ظل عالقاً في البحر لأكثر من 24 ساعة، ويتلقى الناجي الرعاية الطبية في المغرب؛ فيما تقوم سفن الإنقاذ المغربية والإسبانية بعملية البحث عن القارب والناجين منذ عدة أيام.

ولم تتمكن مفوضية شؤون اللاجئين من التحقق بصورة مستقلة من عدد من لقوا مصرعهم في الحادثتين.

وشدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، على ضرورة عدم السماح باستمرار ما وصفها بالمأساة في البحر المتوسط قائلاً: "لا يمكن أن نغض البصر عن الأعداد الكبيرة من الناس الذين يلقون مصرعهم على أعتاب أوروبا. يجب ألا يدخر أو يمنع أي جهد لإنقاذ الأرواح في البحر".

وشددت المفوضية على الحاجة إلى بذل جهود لمنع اللاجئين والمهاجرين من خوض تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر. وأكدت أهمية توفير مزيد من السبل الآمنة والقانونية لطلب اللجوء في أوروبا للفارين من الحرب والاضطهاد؛ كي لا يُضطر الناس إلى وضع حياتهم في أيادي معدومي الضمير من المهربين والمتاجرين بالبشر.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:40 AM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
03:16 PM

مصرع وفقدان 170 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط بحادثتين منفصلتين

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعرب عن حزنها وأسفها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
0
3,454

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن حزنها وأسفها البالغيْن إزاء التقارير التي تفيد بمصرع أو فقدان أثر حوالى 170 شخصاً في حادثتين منفصلتين في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان صحفي صادر عن المفوضية، أن نحو 53 شخصاً لقوا مصرعهم في بحر البوران، وهو الجزء الأقصى غرباً من البحر المتوسط؛ وفقاً لمعلومات من مصادر المنظمات غير الحكومية.

وقالت المفوضية: إن تقارير أفادت بأن قارب صيد أنقذ شخصاً، بعدما ظل عالقاً في البحر لأكثر من 24 ساعة، ويتلقى الناجي الرعاية الطبية في المغرب؛ فيما تقوم سفن الإنقاذ المغربية والإسبانية بعملية البحث عن القارب والناجين منذ عدة أيام.

ولم تتمكن مفوضية شؤون اللاجئين من التحقق بصورة مستقلة من عدد من لقوا مصرعهم في الحادثتين.

وشدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، على ضرورة عدم السماح باستمرار ما وصفها بالمأساة في البحر المتوسط قائلاً: "لا يمكن أن نغض البصر عن الأعداد الكبيرة من الناس الذين يلقون مصرعهم على أعتاب أوروبا. يجب ألا يدخر أو يمنع أي جهد لإنقاذ الأرواح في البحر".

وشددت المفوضية على الحاجة إلى بذل جهود لمنع اللاجئين والمهاجرين من خوض تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر. وأكدت أهمية توفير مزيد من السبل الآمنة والقانونية لطلب اللجوء في أوروبا للفارين من الحرب والاضطهاد؛ كي لا يُضطر الناس إلى وضع حياتهم في أيادي معدومي الضمير من المهربين والمتاجرين بالبشر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,370
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,104
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,498
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,364

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة