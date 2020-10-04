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بعد أن غادر البيت الأهلاوي.. "دجانيني" ينضم إلى طرابزون التركي

أعلن نادي طرابزون التركي رسمياً اليوم الأحد عن تعاقده مع دجانيني تفاريس لاعب الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأوضح حساب نادي طرابزون التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن دجانيني وقع على عقدٍ يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة بناء على اتفاق الطرفين.

وكان دجانيني تفاريس قد قرر فسخ عقده مع النادي الأهلي خلال شهر يوليو الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة (على حد قوله).


وانتقل دجانيني من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي إلى أهلي جدة في صيف 2018، وشارك في 56 مباراة أحرز فيها 32 هدفاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد أن غادر البيت الأهلاوي.. "دجانيني" ينضم إلى طرابزون التركي
سبق

أعلن نادي طرابزون التركي رسمياً اليوم الأحد عن تعاقده مع دجانيني تفاريس لاعب الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأوضح حساب نادي طرابزون التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن دجانيني وقع على عقدٍ يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة بناء على اتفاق الطرفين.

وكان دجانيني تفاريس قد قرر فسخ عقده مع النادي الأهلي خلال شهر يوليو الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة (على حد قوله).


وانتقل دجانيني من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي إلى أهلي جدة في صيف 2018، وشارك في 56 مباراة أحرز فيها 32 هدفاً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:24 PM

بعد أن غادر البيت الأهلاوي.. "دجانيني" ينضم إلى طرابزون التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي طرابزون التركي رسمياً اليوم الأحد عن تعاقده مع دجانيني تفاريس لاعب الأهلي ومنتخب الرأس الأخضر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأوضح حساب نادي طرابزون التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن دجانيني وقع على عقدٍ يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة بناء على اتفاق الطرفين.

وكان دجانيني تفاريس قد قرر فسخ عقده مع النادي الأهلي خلال شهر يوليو الماضي بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة (على حد قوله).


وانتقل دجانيني من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي إلى أهلي جدة في صيف 2018، وشارك في 56 مباراة أحرز فيها 32 هدفاً.

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