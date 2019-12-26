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بعد مظاهرات "الهيمنة الهندوسية".. آلاف الهنود يواصلون احتجاجاتهم ضد قانون الجنسية

حملوا لافتات تطالب بمقاطعته ورفعوا أعلام الدولة

تظاهر هنود مجدداً اليوم (الخميس) في احتجاج جديد ضد قانون الجنسية، غداة تنظيم متشددين موالين للحكومة استعراضًا للقوة استخدموا فيه الخيول والطبول والهراوات.

وفي العاصمة المالية مومباي، تظاهر حوالي 2500 شخص ضد الحكومة، ولوح المتظاهرون بالأعلام وحملوا لافتات تطالب بمقاطعة قانون الجنسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخرج متظاهرون في مدينة كولكاتا الشرقية، بينما تظاهرت مئات المسلمات في ولاية كارناتاكا الجنوبية، حيث قتلت الشرطة بالرصاص شخصين في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وفي ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند - حيث قتل 19 شخصاً - اعتقلت السلطات الآلاف وطلبت تعويضات من أكثر من 100 شخص متهمين بأعمال شغب وتدمير للممتلكات العامة.

وكان مئات المتطوعين من جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ الهندوسية المتشددة ينتمي إليها رئيس الحكومة ناريندرا مودي منذ فترة طويلة، قد تظاهروا أمس حاملين الهراوات في مدينة حيدر آباد جنوب البلاد، لإظهار دعمهم للحكومة.

ونظم عناصر الجماعة التي تبنت منذ زمن طويل مبدأ "هيندوتفا" أو "الهيمنة الهندوسية"، بمسيرات في الشوارع وهم يقرعون الطبول وينفخون الأبواق.

وكما أدى متطوعون يركبون الخيول ويغنون، تدريبات جماعية باستخدام هراوات من الخيزران تستخدمها شرطة مكافحة الشغب الهندية.

وأسفرت التظاهرات التي اتسمت بالعنف أحيانًا على مدى أسبوعين عن مقتل 27 شخصًا على الأقل عندما خرج محتجون معارضون للحكومة للتعبير عن غضبهم إزاء قانون الجنسية في أكبر تحدٍ يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

احتجاجات الهند

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بعد مظاهرات "الهيمنة الهندوسية".. آلاف الهنود يواصلون احتجاجاتهم ضد قانون الجنسية
سبق

تظاهر هنود مجدداً اليوم (الخميس) في احتجاج جديد ضد قانون الجنسية، غداة تنظيم متشددين موالين للحكومة استعراضًا للقوة استخدموا فيه الخيول والطبول والهراوات.

وفي العاصمة المالية مومباي، تظاهر حوالي 2500 شخص ضد الحكومة، ولوح المتظاهرون بالأعلام وحملوا لافتات تطالب بمقاطعة قانون الجنسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخرج متظاهرون في مدينة كولكاتا الشرقية، بينما تظاهرت مئات المسلمات في ولاية كارناتاكا الجنوبية، حيث قتلت الشرطة بالرصاص شخصين في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وفي ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند - حيث قتل 19 شخصاً - اعتقلت السلطات الآلاف وطلبت تعويضات من أكثر من 100 شخص متهمين بأعمال شغب وتدمير للممتلكات العامة.

وكان مئات المتطوعين من جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ الهندوسية المتشددة ينتمي إليها رئيس الحكومة ناريندرا مودي منذ فترة طويلة، قد تظاهروا أمس حاملين الهراوات في مدينة حيدر آباد جنوب البلاد، لإظهار دعمهم للحكومة.

ونظم عناصر الجماعة التي تبنت منذ زمن طويل مبدأ "هيندوتفا" أو "الهيمنة الهندوسية"، بمسيرات في الشوارع وهم يقرعون الطبول وينفخون الأبواق.

وكما أدى متطوعون يركبون الخيول ويغنون، تدريبات جماعية باستخدام هراوات من الخيزران تستخدمها شرطة مكافحة الشغب الهندية.

وأسفرت التظاهرات التي اتسمت بالعنف أحيانًا على مدى أسبوعين عن مقتل 27 شخصًا على الأقل عندما خرج محتجون معارضون للحكومة للتعبير عن غضبهم إزاء قانون الجنسية في أكبر تحدٍ يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
07:36 PM

بعد مظاهرات "الهيمنة الهندوسية".. آلاف الهنود يواصلون احتجاجاتهم ضد قانون الجنسية

حملوا لافتات تطالب بمقاطعته ورفعوا أعلام الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر هنود مجدداً اليوم (الخميس) في احتجاج جديد ضد قانون الجنسية، غداة تنظيم متشددين موالين للحكومة استعراضًا للقوة استخدموا فيه الخيول والطبول والهراوات.

وفي العاصمة المالية مومباي، تظاهر حوالي 2500 شخص ضد الحكومة، ولوح المتظاهرون بالأعلام وحملوا لافتات تطالب بمقاطعة قانون الجنسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخرج متظاهرون في مدينة كولكاتا الشرقية، بينما تظاهرت مئات المسلمات في ولاية كارناتاكا الجنوبية، حيث قتلت الشرطة بالرصاص شخصين في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وفي ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند - حيث قتل 19 شخصاً - اعتقلت السلطات الآلاف وطلبت تعويضات من أكثر من 100 شخص متهمين بأعمال شغب وتدمير للممتلكات العامة.

وكان مئات المتطوعين من جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ الهندوسية المتشددة ينتمي إليها رئيس الحكومة ناريندرا مودي منذ فترة طويلة، قد تظاهروا أمس حاملين الهراوات في مدينة حيدر آباد جنوب البلاد، لإظهار دعمهم للحكومة.

ونظم عناصر الجماعة التي تبنت منذ زمن طويل مبدأ "هيندوتفا" أو "الهيمنة الهندوسية"، بمسيرات في الشوارع وهم يقرعون الطبول وينفخون الأبواق.

وكما أدى متطوعون يركبون الخيول ويغنون، تدريبات جماعية باستخدام هراوات من الخيزران تستخدمها شرطة مكافحة الشغب الهندية.

وأسفرت التظاهرات التي اتسمت بالعنف أحيانًا على مدى أسبوعين عن مقتل 27 شخصًا على الأقل عندما خرج محتجون معارضون للحكومة للتعبير عن غضبهم إزاء قانون الجنسية في أكبر تحدٍ يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

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