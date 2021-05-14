"خير المدينة" تقدم مليون وجبة وسلة غذائية ومليونًا و250 ألف عبوة مياه

المبادرة يرعاها أمير المدينة بإشراف فرع التنمية الاجتماعية بالمنطقة

وصلت مساهمات مبادرة خير المدينة المنورة في توفير الغذاء والمعونات المعيشية للمحتاجين والمتضررين بسبب جائحة فيروس "كورونا" حتى يوم الأربعاء 20 رمضان إلى توزيع نحو مليون وجبة وسلة غذائية ومليون و250 ألف عبوة مياه وأكثر من 350 ألف كيلو من التمور وأكثر من 60 ألف كرتون من الدجاج تم توزيعها في منطقة المدينة المنورة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها ويرعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وفي هذا الصدد، أوضح المشرف على مبادرة خير المدينة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي أن مجموع السلات الغذائية التي تم توزيعها حتى الآن في إطار مبادرة خير المدينة بلغت 274.737 سلة غذائية منها 54.250 سلة رمضانية و59.095 سلة غذائية في محافظات المنطقة، حيث تم توزيع 2319 سلة في وادي الفرع و18224 سلة في بدر و2507 سلة في الحناكية و11400 سلة في ينبع و8149 سلة في مهد الذهب و3956 سلة في خيبر 4064 سلة في العلا و8440 سلة في محافظة العيص.

وأضاف الدكتور الحربي بفضل الله ثم بتعاون الجميع ومشاركة عددٍ من المطاعم وأهل الخير تم توزيع 681,996 وجبة ساخنة كما تم تقديم109.293 وجبة إفطار صائم و66.800 وجبة سحور خلال العشرين يومًا الماضية، كما تم توزيع 358,598 كيلو من التمور و1,250,971 عبوة من المياه، فيما بلغ عدد اللحوم الموزعة 60,160 كرتونًا من الدجاج و100 ذبيحة.

وأشاد الدكتور الحربي بالتعاون الكبير والانسجام وروح الفريق الذي عملت به جميع الجمعيات الخيرية في المدينة المنورة ومحافظاتها بإشراف من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمساهمة فاعلة من المتطوعين في منطقة المدينة المنورة والذين بلغ عددهم (4.205) متطوع ومتطوعة منهم 1450متطوعًا ومتطوعة بالمدينة المنورة و365 بينبع و369 متطوعًا ببدر و230 متطوعًا بالعيص و217 متطوعًا بالحناكية و1400 متطوع بالعلا و62 متطوعًا بخيبر و112 متطوعًا بالمهد.

واختتم بالقول: نقدم لهم جميعًا خالص الشكر والتقدير والامتنان ونتطلع لاستمرار مساهمتهم الفاعلة في أعمال خير المدينة التي تحظى بكل اهتمام ومتابعة ودعم من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبتكاتف مجتمعنا المعطاء ويمكن للجميع المساهمة ودعم خير المدينة من خلال الرابط التالي : https://takafulsa.net/