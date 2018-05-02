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بالرسم على الحاويات .. الابتدائية الخامسة للبنات بضباء تشارك في "كن واعياً"

ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية التي هدفت إلى معالجة التشوّه البصري

شاركت الابتدائية الخامسة للبنات بقيادة جيهان فرج؛ بتقديم دعمها إلى بلدية ضباء في حملة التوعية "كن واعياً" بمبادرة تحمل شعار (معاً ضباء أجمل) ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل على "‫تحسين المشهد الحضري" ومعالجة التشوّه البصري، وبعد الموافقة من مدير مكتب التعليم محمد فرج سليم؛ ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية الدكتور عبدالله الغبان؛ بتوفير الاحتياجات كافة بإشراف رئيس قسم الصيانة والتشغيل فهد الكلابي؛ تمّ العمل مع فريق مكوّن من أربعة فنانات تشكيليات وهن: فتون محمد أبو راضي؛ وهداية صالح الهباج؛ وبشاير فايز الجابر؛ وأفنان مصطفى إكفالي؛ ومشاركة من قائدة المبادرة نهى عبدالفتاح البوق؛ وتمّ الانتهاء من العمل بالرسم على الحاويات كأول دفعة من المبادرة تمّ تسليمها، وتوزيعها في المحافظة لتعطي شكلاً جمالياً، حيث بلغ عددها 16 حاوية وجارٍ العمل في الباقي حيث تشمل المبادرة 40 حاوية.

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بالرسم على الحاويات .. الابتدائية الخامسة للبنات بضباء تشارك في "كن واعياً"
سبق

شاركت الابتدائية الخامسة للبنات بقيادة جيهان فرج؛ بتقديم دعمها إلى بلدية ضباء في حملة التوعية "كن واعياً" بمبادرة تحمل شعار (معاً ضباء أجمل) ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل على "‫تحسين المشهد الحضري" ومعالجة التشوّه البصري، وبعد الموافقة من مدير مكتب التعليم محمد فرج سليم؛ ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية الدكتور عبدالله الغبان؛ بتوفير الاحتياجات كافة بإشراف رئيس قسم الصيانة والتشغيل فهد الكلابي؛ تمّ العمل مع فريق مكوّن من أربعة فنانات تشكيليات وهن: فتون محمد أبو راضي؛ وهداية صالح الهباج؛ وبشاير فايز الجابر؛ وأفنان مصطفى إكفالي؛ ومشاركة من قائدة المبادرة نهى عبدالفتاح البوق؛ وتمّ الانتهاء من العمل بالرسم على الحاويات كأول دفعة من المبادرة تمّ تسليمها، وتوزيعها في المحافظة لتعطي شكلاً جمالياً، حيث بلغ عددها 16 حاوية وجارٍ العمل في الباقي حيث تشمل المبادرة 40 حاوية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:19 AM

بالرسم على الحاويات .. الابتدائية الخامسة للبنات بضباء تشارك في "كن واعياً"

ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية التي هدفت إلى معالجة التشوّه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الابتدائية الخامسة للبنات بقيادة جيهان فرج؛ بتقديم دعمها إلى بلدية ضباء في حملة التوعية "كن واعياً" بمبادرة تحمل شعار (معاً ضباء أجمل) ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل على "‫تحسين المشهد الحضري" ومعالجة التشوّه البصري، وبعد الموافقة من مدير مكتب التعليم محمد فرج سليم؛ ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية الدكتور عبدالله الغبان؛ بتوفير الاحتياجات كافة بإشراف رئيس قسم الصيانة والتشغيل فهد الكلابي؛ تمّ العمل مع فريق مكوّن من أربعة فنانات تشكيليات وهن: فتون محمد أبو راضي؛ وهداية صالح الهباج؛ وبشاير فايز الجابر؛ وأفنان مصطفى إكفالي؛ ومشاركة من قائدة المبادرة نهى عبدالفتاح البوق؛ وتمّ الانتهاء من العمل بالرسم على الحاويات كأول دفعة من المبادرة تمّ تسليمها، وتوزيعها في المحافظة لتعطي شكلاً جمالياً، حيث بلغ عددها 16 حاوية وجارٍ العمل في الباقي حيث تشمل المبادرة 40 حاوية.

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