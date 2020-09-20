النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنفيذًا لقرارات "الوزراء"... أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة

تُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفيها

أصدر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عددًا من القرارات تقضي بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء أخيرًا.

وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم.

كما تضمنت القرارات نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة.

من جانب آخر قدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنفيذًا لقرارات "الوزراء"... أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة
سبق

أصدر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عددًا من القرارات تقضي بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء أخيرًا.

وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم.

كما تضمنت القرارات نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة.

من جانب آخر قدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:54 PM

تنفيذًا لقرارات "الوزراء"... أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة

تُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
3,588

أصدر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عددًا من القرارات تقضي بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء أخيرًا.

وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم.

كما تضمنت القرارات نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة.

من جانب آخر قدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,031
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,719

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة