أصدر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عددًا من القرارات تقضي بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء أخيرًا. وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم. كما تضمنت القرارات نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة. من جانب آخر قدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.

تنفيذًا لقرارات "الوزراء"... أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-20 أصدر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عددًا من القرارات تقضي بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء أخيرًا.



وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم.



كما تضمنت القرارات نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة.



من جانب آخر قدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 08:54 PM

تنفيذًا لقرارات "الوزراء"... أمير الجوف يعيد هيكلة إدارات الإمارة تُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفيها





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أصدر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عددًا من القرارات تقضي بإعادة تنظيم بعض الإدارات بالإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء أخيرًا.



وتضمنت القرارات انتقال اختصاصات إدارات أُلغيت إلى إدارات أخرى، حيث أُلغيت الإدارة العامة للمتابعة بالكامل، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، كما نُقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، وإعادة توزيع القوى العاملة بما تتناسب وطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم.



كما تضمنت القرارات نقل اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي" ترتبط بالمدير العام للموارد البشرية, وكذلك إعادة توزيع القوى العاملة على الوكالات والإدارات التي استُحدثَت والاستفادة من الكوادر البشرية وفق التخصصات والخبرات الموجودة.



من جانب آخر قدّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء لدى موظفي الإمارة.