أكثر من 700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة
استقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.
وخصّصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
أكثر من 700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-07
استقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.
وخصّصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
11:12 AM
أكثر من 700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة
استقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.
وخصّصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.