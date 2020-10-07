أكثر من 700 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة

استقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

وخصّصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.