"التركي": اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى منى

كشف عن وصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنه تم -بتوفيق الله- اليوم، اكتمال وصول حجاج بيت الله تعالى إلى مشعر منى، والمتمثلة في نقل حجاج التروية إلى مشعر منى، ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات.

وقال: عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم، وكل هذا استعدادًا لعملية التصعيد وعمليات نقل التصعيد إلى مشعر عرفات، التي تبدأ مع فجر يوم غد السبت بحول الله تعالى، ويعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام 1440هـ، أن عمليات النقل تمت بتوفيق الله تعالى بانسيابية عالية، وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كل الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وأيضًا في مشعر منى.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة "حاتم قاضي"، نجاح عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى؛ حيث وصلت الغالبية العظمى لمشعر منى، ولم يتبقَّ سوى 10% منهم في طريقهم للوصول إليها لقضاء يوم التروية.

وذكر أن معدل التعطل في الحافلات كان متدنيًّا جدًّا بنسبة حتى لا تصل 0.5% بعد أن كانت في السنوات الماضية من 5 إلى 6%، في ظل الاستعدادات المتطورة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة للحافلات التي تُقل حجاج بيت الله الحرام التي تبلغ أكثر من 20 ألف حاج، ومعظم هذه الحافلات لم يتجاوز سبع سنوات.

وبيّن أنه تم توفير غرف عمليات ذات بنية رقمية عالية لمتابعة هذه الحافلات؛ مما أدى لرفع كفاءة النقل عن السنوات الماضية وغرفة عمليات لمتابعة كل ما يجري من خدمات داخل المخيمات في المشاعر المقدسة التي يبلغ عددها في مشعري منى وعرفات، أكثر من 350 ألف خيمة، كلها في تمام الجاهزية، وترحّب بضيوف الرحمن، وهو ما لسمه الجميع من مشاعر الفرح والسرور في وجوه حجاج بيت الله الحرام في هذا الجو العظيم الذي تسوده الطمأنينة والوئام والمحبة.

وأشار إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة؛ مفيدًا بأن أكثر من 150 ألف حاج توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات مباشرة، يرغبون في الذهاب مباشرة إلى مشعر عرفات، وستتواصل العمليات إلى صباح الغد.

وسيكون هناك مسح شامل من جانب وزارة الحج والعمرة وفرقها؛ للمتابعة والمراقبة لكل المساكن التي تبلغ نحو 4000 مسكن، سيتم سمحها للتأكد من خلوّها من الحجاج الذين قَدِموا من خارج المملكة العربية السعودية، وهي إجراءات معتاد عليها في كل عام؛ بما يضمن لجميع الحجاج القادمين من الخارج الوقوف بمشعر عرفات.

وسيتم بالتنسيق منع وزارة الصحة من نقل الحجاج المرضى إلى مشعر عرفات، بعد أن مَنّ الله عليهم بالشفاء، وهم يحتاجون لعناية صحية خاصة، ونقلهم للمشاعر المقدسة.

وأوضح المتحدث أن من الأمور التي تقوم بها وزارة الحج لأول مرة في هذا العام، تجهيز موقع لـ"42 ألف" حاج؛ بما أسهم في توفير مزيد من الراحة لضيوف الرحمن سيتمتعون بهذه الخدمة في مشعر منى؛ مؤكدًا أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بجداول تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات؛ حسب مواعيد الخروج المبلغة لكل مخيم؛ لتفويج الحجيج من منى إلى جسر الجمرات ومكة المكرمة بطريقة آمنة؛ بما يضمن منع أي تزاحم أو تدافع في الطرق المؤدية إلى الجمرات والحرم المكي، وعدم حمل الأمتعة، واستخدام المظلات بما يقيهم ضربات الشمس.

وأشار إلى توزيع أكثر من 15 مليون عبوة ماء زمزم في المساكن التي يقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، كما سيستفيد 600 ألف حاج من برنامج الإعاشة.

وقال: غدًا سيشهد تصعيد من بَقِيَ من الحجاج في مكة المكرمة إلى عرفات، وهناك برنامج التكييف الذي يغطي 280 ألف حاج.

وتطرّق المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي بن محمد الشويرخ، للخطط الأمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهود المبذولة في تنظيم المشاة أثناء دخولهم لمشعر منى.

وذكر أن المرحلة الثانية من خطط وتنظيم إدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها، بدأت منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، وبدأ منذ ساعات مبكرة توافد الحجاج إلى مشعر منى؛ مؤكدًا أن جميع خطط إدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها تسير وفقط ما خُطط له مسبقًا.

وبيّن أن معظم حجاج بيت الله فضلوا أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، ومن ثم شرعوا إلى التوجه مباشرة إلى مشعر منى، وجميع القيادات المعنية في إدارة وتنظيم الحشود تشترك في عملية إدارة عودتهم وفق ما خُطط له مسبقًا.

وأفاد "الشويرخ" بأن المتابعة الجوية ترصد تنقل الحجاج على الطرق الرئيسية سواء في طرق السير المخصصة للمركبات والحافلات أو طرق المشاة المخصصة لمن يرغب في أن يتجه مباشرة إلى مشعر منى مشيًّا على الأقدام.

وأكد أن التقارير التي ترسل لمركز القيادة والسيطرة تبشر بالخير -ولله الحمد- وتشير إلى أن ما يتم إنفاذه على أرض الواقع هو بالفعل ما تم التخطيط له مسبقًا؛ معربًا عن تفاؤله للمرحلة الثالثة من خطط وإدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها، التي سيبدأ تنفيذها من فجر يوم غد، المتعلقة بنفرة الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفة.

وأشار إلى أن الأمن العام إضافة إلى ما تطبقه خطط أمنية ومرورية في المشاعر المقدسة وخطط السير؛ يعمل على تنفيذ خطط تتعلق بإحكام تنظيم الحجاج بما ينسجم مع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة والشعائر، ويقوم بضبط حملات الحج الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لأداء الحج بالاحتيال وجمع الأموال بطريقة غير مباشرة.

وكشف عن ضبط 256 مكتبًا وهميًّا في مختلف مناطق المملكة، وأحيل المسؤولون عنها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تم إعادة 16.903 أشخاص كانوا ينوون أداء نسك الحج من غير الحصول على تصريح حج نظامي، كما تم إعادة 218.696 مركبة مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، كما تم الشروع في تطبيق النظام بحق 819 مقيمًا و49 ناقلًا للحجاج بطريقة غير نظامية.

ولفت إلى إعادة 476 مقيمًا صدرت رخص الإقامة لهم من خارج العاصمة المقدسة، وإعادتهم إلى المكان الذي صدرت منه رخص الإقامة؛ موضحًا أن الإجراءات التي تنفذها قوات أمن الحج، تهدف إلى إحكام تنظيم دخول الحجاج النظاميين إلى المشاعر المقدسة، وإتاحة الفرصة للحجاج النظاميين بكل يسر واستقرار.