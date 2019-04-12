إسرائيل تضاعف القيود على اليهود المتشددين في القدس المحتلة للحد "كورونا"

يعيشون في عائلات كبيرة ويتفاوتون في الالتزام بالإجراءات

فرضت إسرائيل إجراءات عزل عامة على المناطق، التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين في القدس المحتلة، اليوم (الأحد)، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يرتفع معدل انتقال العدوى.

وتعيش في هذه الأحياء عائلات كبيرة في مساكن متقاربة، وتتفاوت درجة التزامها بإرشادات التباعد الاجتماعي.

ويأتي فرض قيود الدخول والخروج من هذه المناطق، والتي يجري تطبيقها بواسطة حواجز تقيمها الشرطة على الطرق، في نفس يوم سريان أمر حكومي باستخدام الكمامات في الأماكن العامة في أنحاء إسرائيل، وفقاً لـ"رويترز".

وسيظل بمقدور سكان الأحياء الخاضعة للقيود في القدس التسوق لشراء احتياجاتهم الضرورية بالقرب من منازلهم لكن المعابد اليهودية أُغلقت في محاولة لكبح العدوى، وهو قرار سار في جميع أنحاء إسرائيل.

وسجلت إسرائيل 10878 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و103 حالات وفاة.