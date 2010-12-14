السعودية والمغرب في القائمة.. شاهد أسرع 8 قطارات ركاب بالعالم

البديل الأكثر فعالية للرحلات التي تصل مسافتها إلى 1100 كيلومتر

مع مواجهة العالم لتغير المناخ، تبدو الرحلات الجوية القصيرة غير جذابة للكثير من المسافرين، ولهذا تعتبر السكك الحديدية عالية السرعة هي البديل الأكثر فعالية للرحلات التي تصل مسافتها إلى 1100 كيلومتر، أي حوالي 700 ميل.

وتنقل الركاب بين مراكز المدن بسرعة 290 كم في الساعة أو أكثر، وتوفر مزيجًا رائعًا من السرعة والراحة.

وتعد السكك الحديدية أكثر كفاءة في نقل أعداد هائلة من الأشخاص بسرعة.

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، تم استثمار مئات المليارات من الدولارات في سكك حديدية جديدة عالية السرعة وعالية السعة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

ولكن أين يمكنك السفر على متن أسرع القطارات في العالم لعام 2022؟

يقدم تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية أسرع ثمانية قطارات في العالم، ومن بينها قطارات في السعودية والمغرب، وتشمل القائمة هذه القطارات:

*شنغهاي ماجليف في الصين

يُعتبر أسرع قطار عام في العالم، كما يستخدم نظام الرفع المغناطيسي (ماجليف) بدلاً من العجلات الفولاذية التقليدية على القضبان الفولاذية.

ويربط مطار بودونغ في شنغهاي بمحطة طريق لونغيانغ في وسط المدينة، وتبلغ سرعته القصوى 460 كم في الساعة.

*قطارات فوكسينغ CR400 في الصين

وبينما تحتضن الصين أطول شبكة من الخطوط عالية السرعة في العالم، إلا أنها تملك أيضًا أسرع القطارات المجدولة على هذا الكوكب.

وتعمل قطارات "فوكسينغ " CR400 بأقصى سرعة تجارية تبلغ 350 كم في الساعة، ولكنها وصلت بنجاح إلى 420 كم أثناء الاختبار.

وتتميز هذه القطارات، التي تصل سعتها القصوى إلى 1200 راكب، بوجود شاشات زجاجية ذكية، وكبائن ذكية، وغيرها أيضًا من الميزات التي صُممت لظروف الطقس القاسية.

* قطارات ICE في ألمانيا

وتغطي علامة ICE الألمانية الشهيرة عائلة كبيرة من القطارات السريعة المنتشرة على مجموعة متنوعة من الطرق.

ويعتبر طراز ICE 3 هو الأسرع في هذه العائلة، حيث تبلغ سرعته 330 كيلومترًا في الساعة، وكان موجودًا منذ عام 1999.

وتم تصنيع هذه الآلات الأنيقة لخط كولونيا-فرانكفورت عالي السرعة، والذي تبلغ مسافته 180 كيلومترًا، كما تم تقليص أوقات الرحلات بين المدينتين من ساعتين و30 دقيقة إلى 62 دقيقة فقط منذ عام 2002.

* قطار الحرمين السريع في السعودية

ربما تعتقد أن الحرارة العالية والعواصف الرملية هي ليست البيئة المثالية للقطارات الكهربائية عالية السرعة، ولكنك مخطئ في الواقع.

ويربط قطار الحرمين السريع في السعودية بين مكة والمدينة بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وباستخدام 35 قطارًا تم تعديلها خصيصًا للعمل في الصحراء عند درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 450 كيلومترًا أقل من ساعتين.

ويستوعب قطار الحرمين السريع 60 مليون مسافر سنويًا، ومنذ افتتاحه في عام 2018، أصبح وسيلة شائعة للسفر بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

* قطارات TGV في فرنسا

وتُعرف فرنسا بكونها صاحبة الرقم القياسي العالمي في السرعة للقطارات التقليدية منذ فترة طويلة، حيث سجلت 574.8 كيلومترًا في الساعة، في 3 أبريل 2007.

وتعتبر TGV أول شبكة عالية السرعة مخصصة في أوروبا، وهي الأشهر والأكثر نجاحًا، حيث تمتد إلى ما هو أبعد من حدود فرنسا.

وحُطمت الأرقام القياسية في عام 1955 بسرعة 331 كم في الساعة، وعام 1981 بسرعة 380 كم، وعام 1990 بسرعة 515.3 كم.

* قطار E5 في اليابان

وقدمت اليابان للعالم مفهوم السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة في عام 1964، ولا تزال رائدة على مستوى العالم، ودفعت حدود السرعة والسعة والسلامة على متن خطوط شينكانسن الخاصة بها.

وبينما تعمل غالبية قطارات شينكانسن حاليًا بحد أقصى 300 كيلومتر في الساعة، تعمل قطارات E5 التابعة لخطوط السكك الحديدية اليابانية الشرقية (JR East) بسرعة تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة.

قطار البراق في المغرب

في نوفمبر 2018، افتتح في المغرب، أول خط لسكة حديدية فائقة السرعة في إفريقيا، وهو الوحيد حتى الآن، ليربط مدينة طنجة الساحلية بالدار البيضاء في المغرب.

وتُعد خدمة "البراق" هي المرحلة الأولى من شبكة عالية السرعة مخطط لها في البلاد، ويبلغ طولها 1500 كيلومتر.

ويشمل المشروع، الخط بين الرباط والدار البيضاء، ويصل طوله إلى 137 كيلومترًا، وسيخفض "البراق" وقت الرحلة من 4 ساعات و45 دقيقة إلى ساعتين و10 دقائق فقط.

* قطارات AVE S-103 في إسبانيا

طورت إسبانيا قطاراتها فائقة السرعة، وأنشأت أطول شبكة في أوروبا من خطوط المسافات الطويلة المخصصة، التي تمتد من مدريد إلى إشبيلية، ومالقة، وفالنسيا، وغاليسيا، وبرشلونة.

وتعمل قطارات AVE بسرعة قصوى تصل إلى 310 كيلومترات في الساعة.