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"الفيصل" يزور مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

زار الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو للاطمئنان على سير العمل وقضاء يوم كامل مع اللاعبين.

وشارك الفيصل المواهب السعودية الشابة تمارينهم اليومية واجتمع بالطاقم الإداري والفني لبرنامج الابتعاث للوقوف على آخر التطورات وسبل تقديم المزيد من الدعم.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يزور مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم
سبق

زار الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو للاطمئنان على سير العمل وقضاء يوم كامل مع اللاعبين.

وشارك الفيصل المواهب السعودية الشابة تمارينهم اليومية واجتمع بالطاقم الإداري والفني لبرنامج الابتعاث للوقوف على آخر التطورات وسبل تقديم المزيد من الدعم.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:17 PM

"الفيصل" يزور مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مقر إقامة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو للاطمئنان على سير العمل وقضاء يوم كامل مع اللاعبين.

وشارك الفيصل المواهب السعودية الشابة تمارينهم اليومية واجتمع بالطاقم الإداري والفني لبرنامج الابتعاث للوقوف على آخر التطورات وسبل تقديم المزيد من الدعم.

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