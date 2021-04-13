النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:40 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
06:19 PM

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
14,389

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 400228 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 384635 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6773 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8820 والحالات الحرجة 962 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة