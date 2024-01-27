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أمانة الشرقية تطرح 224 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات

حرصًا على تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 224 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ امتدادًا لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال وكيل الأمين لتنمية الاستثمارات المهندس حمدان العرادي: هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، وتحقيق مفهوم المدن الذكية، ومفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتوفير الفرص الوظيفية ورفع الإيرادات غير النفطية وتعزيز عناصر جودة الحياة، في أنشطة متنوعة أبرزها: برج المياه (المعلم) بالخبر، جزيرة المرجان بالدمام، المراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، والمقاهي الشعبية، والمطاعم، ومصانع الخرسانة، والتشاليح، ومغاسل السيارات الذكية، والأكشاك، ومحطات الوقود، وسكن العمالة، والمسالخ، وإسطبلات الخيول، والصرافات الآلية، وقصور الأفراح، والمستودعات، ومراكز رعاية الأطفال، ونادٍ لكبار السن لأول مرة، واللوحات الإعلانية للحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة، في كل من: مدينة الدمام والظهران والخبر وبقيق والنعيرية ورأس تنورة والعليا ومليجة وبني هاجر والقطيف واللهابة.

وأضاف: بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين. ولجذب الاستثمارات بالأمانة، خُفِّض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير لهم ورفع مستوى رغباتهم في الاستثمار.

وأردف "العرادي": استثمارات الأمانة حققت التميز في منظومة الاستثمار والاستدامة المالية، وعدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة وهيئة منشآت، وحققت نسبة 100% في التحول الرقمي للمعاملات الاستثمارية، وأرست مجموعة من العقود الاستثمارية الضخمة، واستقطبت المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها؛ نتيجةً لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات التي قدمتها، وتقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة في الفرصة الاستثمارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تطرح 224 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات
سبق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 224 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ امتدادًا لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال وكيل الأمين لتنمية الاستثمارات المهندس حمدان العرادي: هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، وتحقيق مفهوم المدن الذكية، ومفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتوفير الفرص الوظيفية ورفع الإيرادات غير النفطية وتعزيز عناصر جودة الحياة، في أنشطة متنوعة أبرزها: برج المياه (المعلم) بالخبر، جزيرة المرجان بالدمام، المراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، والمقاهي الشعبية، والمطاعم، ومصانع الخرسانة، والتشاليح، ومغاسل السيارات الذكية، والأكشاك، ومحطات الوقود، وسكن العمالة، والمسالخ، وإسطبلات الخيول، والصرافات الآلية، وقصور الأفراح، والمستودعات، ومراكز رعاية الأطفال، ونادٍ لكبار السن لأول مرة، واللوحات الإعلانية للحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة، في كل من: مدينة الدمام والظهران والخبر وبقيق والنعيرية ورأس تنورة والعليا ومليجة وبني هاجر والقطيف واللهابة.

وأضاف: بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين. ولجذب الاستثمارات بالأمانة، خُفِّض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير لهم ورفع مستوى رغباتهم في الاستثمار.

وأردف "العرادي": استثمارات الأمانة حققت التميز في منظومة الاستثمار والاستدامة المالية، وعدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة وهيئة منشآت، وحققت نسبة 100% في التحول الرقمي للمعاملات الاستثمارية، وأرست مجموعة من العقود الاستثمارية الضخمة، واستقطبت المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها؛ نتيجةً لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات التي قدمتها، وتقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة في الفرصة الاستثمارية.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:08 PM

أمانة الشرقية تطرح 224 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات

حرصًا على تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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طرحت أمانة المنطقة الشرقية 224 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ امتدادًا لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال وكيل الأمين لتنمية الاستثمارات المهندس حمدان العرادي: هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، وتحقيق مفهوم المدن الذكية، ومفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتوفير الفرص الوظيفية ورفع الإيرادات غير النفطية وتعزيز عناصر جودة الحياة، في أنشطة متنوعة أبرزها: برج المياه (المعلم) بالخبر، جزيرة المرجان بالدمام، المراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، والمقاهي الشعبية، والمطاعم، ومصانع الخرسانة، والتشاليح، ومغاسل السيارات الذكية، والأكشاك، ومحطات الوقود، وسكن العمالة، والمسالخ، وإسطبلات الخيول، والصرافات الآلية، وقصور الأفراح، والمستودعات، ومراكز رعاية الأطفال، ونادٍ لكبار السن لأول مرة، واللوحات الإعلانية للحافلات وسيارات الأجرة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة، في كل من: مدينة الدمام والظهران والخبر وبقيق والنعيرية ورأس تنورة والعليا ومليجة وبني هاجر والقطيف واللهابة.

وأضاف: بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين. ولجذب الاستثمارات بالأمانة، خُفِّض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير لهم ورفع مستوى رغباتهم في الاستثمار.

وأردف "العرادي": استثمارات الأمانة حققت التميز في منظومة الاستثمار والاستدامة المالية، وعدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة وهيئة منشآت، وحققت نسبة 100% في التحول الرقمي للمعاملات الاستثمارية، وأرست مجموعة من العقود الاستثمارية الضخمة، واستقطبت المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها؛ نتيجةً لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات التي قدمتها، وتقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة في الفرصة الاستثمارية.

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