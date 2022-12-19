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"السلمي": فتْح البرازيل مكتبًا تجاريًّا في القدس سيكون له تداعيات خطيرة

أكّد رفض البرلمان العربي لهذا القرار وعدّه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع لقيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، وعدّه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما أقرّته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: إن الدكتور السلمي بعث رسائل إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية "جايير بولسونارو"، ورئيس مجلس النواب البرازيلي و"رودريجو مايو"، تضمنت رفض البرلمان العربي قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

ونوه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية باطلة وليس لها أثر قانوني، داعيًا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير تخالف ذلك.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله، على خطورة ما تقوم به البرازيل انتهاكًا للقانون الدولي وتحديًا للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، وما له من تداعيات خطيرة على العلاقات التاريخية بين جمهورية البرازيل والدول العربية، في ظل تحول موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام.

ودعا الدكتور السلمي البرازيل لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني، والالتزام بما أقرّته الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السلمي": فتْح البرازيل مكتبًا تجاريًّا في القدس سيكون له تداعيات خطيرة
سبق

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع لقيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، وعدّه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما أقرّته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: إن الدكتور السلمي بعث رسائل إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية "جايير بولسونارو"، ورئيس مجلس النواب البرازيلي و"رودريجو مايو"، تضمنت رفض البرلمان العربي قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

ونوه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية باطلة وليس لها أثر قانوني، داعيًا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير تخالف ذلك.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله، على خطورة ما تقوم به البرازيل انتهاكًا للقانون الدولي وتحديًا للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، وما له من تداعيات خطيرة على العلاقات التاريخية بين جمهورية البرازيل والدول العربية، في ظل تحول موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام.

ودعا الدكتور السلمي البرازيل لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني، والالتزام بما أقرّته الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:17 PM

"السلمي": فتْح البرازيل مكتبًا تجاريًّا في القدس سيكون له تداعيات خطيرة

أكّد رفض البرلمان العربي لهذا القرار وعدّه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع لقيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة، وعدّه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وما أقرّته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: إن الدكتور السلمي بعث رسائل إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية "جايير بولسونارو"، ورئيس مجلس النواب البرازيلي و"رودريجو مايو"، تضمنت رفض البرلمان العربي قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

ونوه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية باطلة وليس لها أثر قانوني، داعيًا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير تخالف ذلك.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله، على خطورة ما تقوم به البرازيل انتهاكًا للقانون الدولي وتحديًا للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، وما له من تداعيات خطيرة على العلاقات التاريخية بين جمهورية البرازيل والدول العربية، في ظل تحول موقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام.

ودعا الدكتور السلمي البرازيل لمراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار المرفوض وغير القانوني، والالتزام بما أقرّته الأمم المتحدة في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

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