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حسن الراهب : لا ديون لي عند النصر .. ومازلت أحب جماهيره

سرب خطاب المخالصة من خلال حسابه في "تويتر"

قال لاعب الشباب حسن الراهب، ،أن لا متأخرات له لدى ناديه السابق (النصر) ، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية منذ عام 2019.
وشارك (الراهب) متابعيه صورة لخطاب مخالصته مع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»، حيث كتب : « جمهور نادي النصر الحبيب النصر، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي وما زلت أحبكم وسأظل».
وتضمن الخطاب المرفق في تغريدته، توقيع خطي بتسلمه كل مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حسن الراهب : لا ديون لي عند النصر .. ومازلت أحب جماهيره
سبق

قال لاعب الشباب حسن الراهب، ،أن لا متأخرات له لدى ناديه السابق (النصر) ، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية منذ عام 2019.
وشارك (الراهب) متابعيه صورة لخطاب مخالصته مع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»، حيث كتب : « جمهور نادي النصر الحبيب النصر، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي وما زلت أحبكم وسأظل».
وتضمن الخطاب المرفق في تغريدته، توقيع خطي بتسلمه كل مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:52 AM

حسن الراهب : لا ديون لي عند النصر .. ومازلت أحب جماهيره

سرب خطاب المخالصة من خلال حسابه في "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال لاعب الشباب حسن الراهب، ،أن لا متأخرات له لدى ناديه السابق (النصر) ، مؤكدًا استلامه جميع مستحقاته المالية منذ عام 2019.
وشارك (الراهب) متابعيه صورة لخطاب مخالصته مع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في «تويتر»، حيث كتب : « جمهور نادي النصر الحبيب النصر، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي وما زلت أحبكم وسأظل».
وتضمن الخطاب المرفق في تغريدته، توقيع خطي بتسلمه كل مستحقاته المالية لدى فريقه السابق.

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