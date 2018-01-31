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بالفيديو.. المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل

أرسلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال #حائل.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قد رصدت صباح أمس، هزة أرضية شمال مدينة حائل، بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلو مترات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣.٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلو مترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعد هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل
سبق

أرسلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال #حائل.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قد رصدت صباح أمس، هزة أرضية شمال مدينة حائل، بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلو مترات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣.٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلو مترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعد هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:21 AM

بالفيديو.. المساحة الجيولوجية ترسل فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرسلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، فريقاً فنياً لدراسة الهزة الأرضية شمال #حائل.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قد رصدت صباح أمس، هزة أرضية شمال مدينة حائل، بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلو مترات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣.٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلو مترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعد هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.

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