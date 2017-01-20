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"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

قائمة مُحَدَّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا والولايات المتحدة على رأسها

ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 337 مليون إصابة والوفيات إلى نحو 5.6 ملايين

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 337 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 337.150.590، وإجمالي الوفيات 5.563.818.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ857.674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 68.508.181.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ622.121 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 23.433.277.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 487.202، وإجمالي إصابات 37.901.241.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ316.852 وإجمالي إصابات 10.716.397.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 301.789 وإجمالي إصابات 4.434.758.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 203.645 وإجمالي إصابات 2.668.224.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 153.378 وإجمالي إصابات 15.610.069.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.192 وإجمالي إصابات 4.275.528.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 142.205 وإجمالي إصابات 9.219.391.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 132.132 وإجمالي إصابات 6.231.909.

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قائمة مُحَدَّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا والولايات المتحدة على رأسها
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 337 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 337.150.590، وإجمالي الوفيات 5.563.818.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ857.674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 68.508.181.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ622.121 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 23.433.277.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 487.202، وإجمالي إصابات 37.901.241.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ316.852 وإجمالي إصابات 10.716.397.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 301.789 وإجمالي إصابات 4.434.758.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 203.645 وإجمالي إصابات 2.668.224.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 153.378 وإجمالي إصابات 15.610.069.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.192 وإجمالي إصابات 4.275.528.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 142.205 وإجمالي إصابات 9.219.391.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 132.132 وإجمالي إصابات 6.231.909.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:15 AM

قائمة مُحَدَّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا والولايات المتحدة على رأسها

ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 337 مليون إصابة والوفيات إلى نحو 5.6 ملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 337 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 337.150.590، وإجمالي الوفيات 5.563.818.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ857.674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 68.508.181.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ622.121 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 23.433.277.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 487.202، وإجمالي إصابات 37.901.241.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ316.852 وإجمالي إصابات 10.716.397.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 301.789 وإجمالي إصابات 4.434.758.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 203.645 وإجمالي إصابات 2.668.224.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 153.378 وإجمالي إصابات 15.610.069.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.192 وإجمالي إصابات 4.275.528.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 142.205 وإجمالي إصابات 9.219.391.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 132.132 وإجمالي إصابات 6.231.909.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

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