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"أمانة الرياض" تحذر محال العصائر الطبيعية من هذه المخالفات

يتحقق منها عادة المراقب الميداني.. وانتهاجها يعد مخالفة للأنظمة

حذرت أمانة منطقة الرياض، محال بيع العصائر الطبيعية من خمس مخالفات يتحقق منها مراقب الأمانة عادة عند الزيارة الميدانية حيث اكتشاف أي منها يعد مخالفة للأنظمة.

وأول هذه العلامات، أن تكون العصائر طبيعية في خواصها الحسية والكيميائية والتغذية المميزة للفاكهة المنتجة منها، وثانيًا: تكون خالية من الرواسب الغريبة ومن روائح العفن والتخمر، كذلك خالية من المواد المضافة بغرض تحسين اللون والطعم والرائحة والقوام.

كما يجب أن تكون العصائر خالية من المواد الحافظة والملونة والنكهات ولا يسمح بإضافة المحليات إليها، وأخيرًا يمنع منعًا باتًا خلطها بمركزات العصائر، أو النكتار المصنعة والمحفوظة مسبقًا، أو أي مصدر آخر بخلاف مستخلص عصير الفاكهة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تحذر محال العصائر الطبيعية من هذه المخالفات
سبق

حذرت أمانة منطقة الرياض، محال بيع العصائر الطبيعية من خمس مخالفات يتحقق منها مراقب الأمانة عادة عند الزيارة الميدانية حيث اكتشاف أي منها يعد مخالفة للأنظمة.

وأول هذه العلامات، أن تكون العصائر طبيعية في خواصها الحسية والكيميائية والتغذية المميزة للفاكهة المنتجة منها، وثانيًا: تكون خالية من الرواسب الغريبة ومن روائح العفن والتخمر، كذلك خالية من المواد المضافة بغرض تحسين اللون والطعم والرائحة والقوام.

كما يجب أن تكون العصائر خالية من المواد الحافظة والملونة والنكهات ولا يسمح بإضافة المحليات إليها، وأخيرًا يمنع منعًا باتًا خلطها بمركزات العصائر، أو النكتار المصنعة والمحفوظة مسبقًا، أو أي مصدر آخر بخلاف مستخلص عصير الفاكهة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:41 PM
اخر تعديل
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:18 AM

"أمانة الرياض" تحذر محال العصائر الطبيعية من هذه المخالفات

يتحقق منها عادة المراقب الميداني.. وانتهاجها يعد مخالفة للأنظمة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,523

حذرت أمانة منطقة الرياض، محال بيع العصائر الطبيعية من خمس مخالفات يتحقق منها مراقب الأمانة عادة عند الزيارة الميدانية حيث اكتشاف أي منها يعد مخالفة للأنظمة.

وأول هذه العلامات، أن تكون العصائر طبيعية في خواصها الحسية والكيميائية والتغذية المميزة للفاكهة المنتجة منها، وثانيًا: تكون خالية من الرواسب الغريبة ومن روائح العفن والتخمر، كذلك خالية من المواد المضافة بغرض تحسين اللون والطعم والرائحة والقوام.

كما يجب أن تكون العصائر خالية من المواد الحافظة والملونة والنكهات ولا يسمح بإضافة المحليات إليها، وأخيرًا يمنع منعًا باتًا خلطها بمركزات العصائر، أو النكتار المصنعة والمحفوظة مسبقًا، أو أي مصدر آخر بخلاف مستخلص عصير الفاكهة.

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