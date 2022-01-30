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يعرض 81 قطعة.. "إنفاذ" يُشرف على مزاد نوادر السجاد بالرياض

منها يدوي الصنع من الحرير والصوف ولوحة فنيّة مرسومة ومحبوكة

يُشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يوم الأحد المقبل، بفندق نوفوتيل العنود بمدينة الرياض، على مزاد علني "نوادر السجاد من المنقولات".

ويقيم المزاد وكيل بيع متخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنيّة وغيرها من المنقولات.

ويعرض المزاد 81 قطعة من السجاد الثمين، منها يدوي الصنع من الحرير والصوف، ومنها لوحة فنيّة مرسومة ومحبوكة على السجاد، وغير ذلك من أنواع السجاد المصنّعة من حرفيين، وتحمل بعضها توقيعاً من المُصنّع، إضافة إلى تعدد استعمالاتها ومقاساتها، ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كُتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الإلكترونية.

ويُعد (إنفاذ) بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يتطلع المركز إليها.

مركز الإسناد والتصفية إنفاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يعرض 81 قطعة.. "إنفاذ" يُشرف على مزاد نوادر السجاد بالرياض
سبق

يُشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يوم الأحد المقبل، بفندق نوفوتيل العنود بمدينة الرياض، على مزاد علني "نوادر السجاد من المنقولات".

ويقيم المزاد وكيل بيع متخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنيّة وغيرها من المنقولات.

ويعرض المزاد 81 قطعة من السجاد الثمين، منها يدوي الصنع من الحرير والصوف، ومنها لوحة فنيّة مرسومة ومحبوكة على السجاد، وغير ذلك من أنواع السجاد المصنّعة من حرفيين، وتحمل بعضها توقيعاً من المُصنّع، إضافة إلى تعدد استعمالاتها ومقاساتها، ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كُتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الإلكترونية.

ويُعد (إنفاذ) بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يتطلع المركز إليها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
12:38 PM

يعرض 81 قطعة.. "إنفاذ" يُشرف على مزاد نوادر السجاد بالرياض

منها يدوي الصنع من الحرير والصوف ولوحة فنيّة مرسومة ومحبوكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يوم الأحد المقبل، بفندق نوفوتيل العنود بمدينة الرياض، على مزاد علني "نوادر السجاد من المنقولات".

ويقيم المزاد وكيل بيع متخصص في البيع والتسويق للنوادر من المقتنيات الخاصة والأعمال الفنيّة وغيرها من المنقولات.

ويعرض المزاد 81 قطعة من السجاد الثمين، منها يدوي الصنع من الحرير والصوف، ومنها لوحة فنيّة مرسومة ومحبوكة على السجاد، وغير ذلك من أنواع السجاد المصنّعة من حرفيين، وتحمل بعضها توقيعاً من المُصنّع، إضافة إلى تعدد استعمالاتها ومقاساتها، ويمكن الاطلاع على محتويات المزاد من خلال تحميل كُتيب المزاد من صفحة المزادات بمنصة المركز الإلكترونية.

ويُعد (إنفاذ) بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يتطلع المركز إليها.

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