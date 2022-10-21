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شاهد.. "أمن الخشبة" يضبط 1550 كيلو من الطماطم الفاسد ببلقرن

لوحظ تكون الفطريات عليها.. وتم تسليم المضبوطات لبلدية البشائر

ضبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالخشبة، التابع لشرطة محافظة بلقرن 1550 كيلو من الطماطم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري.

ولاحظ رجال الأمن تكوّن الفطريات وتلف في كمية الطماطم المضبوطة التي بلغت 280 كرتوناً وتم تسليم الكمية المضبوطة لبلدية البشائر.

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شاهد.. "أمن الخشبة" يضبط 1550 كيلو من الطماطم الفاسد ببلقرن
سبق

ضبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالخشبة، التابع لشرطة محافظة بلقرن 1550 كيلو من الطماطم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري.

ولاحظ رجال الأمن تكوّن الفطريات وتلف في كمية الطماطم المضبوطة التي بلغت 280 كرتوناً وتم تسليم الكمية المضبوطة لبلدية البشائر.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
12:05 AM

شاهد.. "أمن الخشبة" يضبط 1550 كيلو من الطماطم الفاسد ببلقرن

لوحظ تكون الفطريات عليها.. وتم تسليم المضبوطات لبلدية البشائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
0
148

ضبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالخشبة، التابع لشرطة محافظة بلقرن 1550 كيلو من الطماطم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري.

ولاحظ رجال الأمن تكوّن الفطريات وتلف في كمية الطماطم المضبوطة التي بلغت 280 كرتوناً وتم تسليم الكمية المضبوطة لبلدية البشائر.

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