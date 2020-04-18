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3000 طالبة بمكة على موعد مع دورات تدريبية لتجاوز الاختبار التحصيلي

تحت شعار "تحصيلي أمثل عن بُعد" لمدة 10 أيام بمعدل 30 ساعة في "شوال"

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول- برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي-، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي، إطلاق دورات تدريبية مكثفة للاختبار التحصيلي تحت شعار "تحصيلي أمثل عن بُعد"، وذلك لمدة 10 أيام بمعدل 30 ساعة تدريبية بشهر شوال المقبل لعام 1441هـ.

وتستهدف الدورات 3000 طالبة من طالبات الصف الثالث ثانوي بالقمسين العلمي والنظري، وذلك بهدف تدريبهن لاجتياز الاختبار التحصيلي بكل ثقة واقتدار، وتنمية مهاراتهن بقدرة عالية، والإسهام في رفع كفاءتهن التعليمية وقدراتهن الذهنية، وتعزيز ثقتهن في أنفسهن والتعريف بآلية الاختبار والتدريب على أنماط الأسئلة، مع تزويد المتدربات بنماذج متنوعة من الأسئلة، وتسليط الضوء على المهارات التي ينبغي إتقانها لحل كل نوع من أنواع الأسئلة.

تعليم مكة المكرمة

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3000 طالبة بمكة على موعد مع دورات تدريبية لتجاوز الاختبار التحصيلي
سبق

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول- برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي-، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي، إطلاق دورات تدريبية مكثفة للاختبار التحصيلي تحت شعار "تحصيلي أمثل عن بُعد"، وذلك لمدة 10 أيام بمعدل 30 ساعة تدريبية بشهر شوال المقبل لعام 1441هـ.

وتستهدف الدورات 3000 طالبة من طالبات الصف الثالث ثانوي بالقمسين العلمي والنظري، وذلك بهدف تدريبهن لاجتياز الاختبار التحصيلي بكل ثقة واقتدار، وتنمية مهاراتهن بقدرة عالية، والإسهام في رفع كفاءتهن التعليمية وقدراتهن الذهنية، وتعزيز ثقتهن في أنفسهن والتعريف بآلية الاختبار والتدريب على أنماط الأسئلة، مع تزويد المتدربات بنماذج متنوعة من الأسئلة، وتسليط الضوء على المهارات التي ينبغي إتقانها لحل كل نوع من أنواع الأسئلة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:46 PM

3000 طالبة بمكة على موعد مع دورات تدريبية لتجاوز الاختبار التحصيلي

تحت شعار "تحصيلي أمثل عن بُعد" لمدة 10 أيام بمعدل 30 ساعة في "شوال"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول- برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي-، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي، إطلاق دورات تدريبية مكثفة للاختبار التحصيلي تحت شعار "تحصيلي أمثل عن بُعد"، وذلك لمدة 10 أيام بمعدل 30 ساعة تدريبية بشهر شوال المقبل لعام 1441هـ.

وتستهدف الدورات 3000 طالبة من طالبات الصف الثالث ثانوي بالقمسين العلمي والنظري، وذلك بهدف تدريبهن لاجتياز الاختبار التحصيلي بكل ثقة واقتدار، وتنمية مهاراتهن بقدرة عالية، والإسهام في رفع كفاءتهن التعليمية وقدراتهن الذهنية، وتعزيز ثقتهن في أنفسهن والتعريف بآلية الاختبار والتدريب على أنماط الأسئلة، مع تزويد المتدربات بنماذج متنوعة من الأسئلة، وتسليط الضوء على المهارات التي ينبغي إتقانها لحل كل نوع من أنواع الأسئلة.

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