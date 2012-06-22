الدحيل القطري يتوج بلقب النسخة 23 من البطولة الآسيوية لكرة اليد

بعد فوزه على فريق الكويت بنتيجة 27-24

توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي أحمد الشعبي ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيـا بدر ذياب فريق "الدحيل القطري" بلقب النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الآسيوية للأندية أبطـال الدوري لكرة اليد للرجال، التي انطلقت في الثاني عشر من شهر يونيو الجـاري بتنظيم نادي الوحدة السعودي ومشاركة 11 نادياً من القـارة الصفـراء، حيث سيكون "الدحيل القطري" ممثلاً للقارة الآسيوية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب 2021" المقرر إقامتها بشهر أكتوبر القادم في المملكة.



وتوج رئيس نادي الوحدة -الفريق المنظم- سلطان أزهر وعضو الاتحاد الآسيوي جونغ شوي, والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الدكتور أحمد الفيلكاوي فريق الكويت بالميداليات الفضية، وتوج عضو الاتحاد الآسيوي صالح عاشور ونائب رئيس اتحاد اليد السعودي زهير القرشي والمدير الفني في الاتحاد الآسيوي جاسم الذياب أصحاب المركز الثالث "العربي القطري".

وجاء تتويج الدحيل بعد فوزه على فريق الكويت في المباراة النهائية التي أقيمت على الصـالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة بنتيجة 27-24، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم الكويت 12-10 وفي الشوط الثاني تمكن الدحيل من التقدم بعد منتصف الشوط بفارق الثلاثة أهداف قبل أن ينتهي اللقاء.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن العربي القطري من الفوز على نظيره النجمة البحريني 25-24، ليحقق بذلك المركز الثالث في البطـولة فيما حل النجمة رابعاً.

