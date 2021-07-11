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تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات

الجبيري لـ"سبق": حجم التبادل التجاري زاد 100% خلال 10 سنوات بين البلدين

أوضح كاتب ومحلل اقتصادي عطفاً على الزيارة المرتقبة لسلطان عمان للمملكة بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد آفاقاً جديدة تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات.

وتفصيلاً، قال عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” إن هذه المجالات تشمل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية، وتمكين منشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال للقيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري بين البلدين وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.

وأضاف أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان قد تضاعف في الـ 10 سنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهوما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%.

وأبان أن حجم حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، وتشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد و الصلب والأغذية.

واختتم بأنه ووفقاً لهذه المعطيات من المتوقع أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات
سبق

أوضح كاتب ومحلل اقتصادي عطفاً على الزيارة المرتقبة لسلطان عمان للمملكة بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد آفاقاً جديدة تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات.

وتفصيلاً، قال عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” إن هذه المجالات تشمل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية، وتمكين منشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال للقيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري بين البلدين وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.

وأضاف أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان قد تضاعف في الـ 10 سنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهوما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%.

وأبان أن حجم حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، وتشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد و الصلب والأغذية.

واختتم بأنه ووفقاً لهذه المعطيات من المتوقع أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:18 PM

تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات

الجبيري لـ"سبق": حجم التبادل التجاري زاد 100% خلال 10 سنوات بين البلدين

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زيد الخمشي - الرياض
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أوضح كاتب ومحلل اقتصادي عطفاً على الزيارة المرتقبة لسلطان عمان للمملكة بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد آفاقاً جديدة تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات.

وتفصيلاً، قال عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” إن هذه المجالات تشمل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية، وتمكين منشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال للقيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتبادل التجاري بين البلدين وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.

وأضاف أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان قد تضاعف في الـ 10 سنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهوما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%.

وأبان أن حجم حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، وتشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد و الصلب والأغذية.

واختتم بأنه ووفقاً لهذه المعطيات من المتوقع أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

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