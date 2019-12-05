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"إنذار مبكر" لـ3 مناطق.. حالة أمطار وأتربة وبرد تستمر حتى 8 مساءً

تنبيه متقدم من "الأرصاد" يتخلله شبه انعدام للرؤية وبعض الرياح النشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، 3 تنبيهات لحالات ماطرة تبدأ جميعها وتنتهي في نفس الوقت من 12 ظهراً إلى 8 مساءً.

ففي مكة المكرمة، صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان.

وفي الباحة، تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة من 12 ظهراً إلى 8 مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزنادة وقلوة.

أما عسير، فقد صدر لها تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة من 12 ظهراً إلى 8 مساءً بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

#الإنذار_المبكر أمطار حالة الطقس أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنذار مبكر" لـ3 مناطق.. حالة أمطار وأتربة وبرد تستمر حتى 8 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، 3 تنبيهات لحالات ماطرة تبدأ جميعها وتنتهي في نفس الوقت من 12 ظهراً إلى 8 مساءً.

ففي مكة المكرمة، صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان.

وفي الباحة، تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة من 12 ظهراً إلى 8 مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزنادة وقلوة.

أما عسير، فقد صدر لها تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة من 12 ظهراً إلى 8 مساءً بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:21 AM

"إنذار مبكر" لـ3 مناطق.. حالة أمطار وأتربة وبرد تستمر حتى 8 مساءً

تنبيه متقدم من "الأرصاد" يتخلله شبه انعدام للرؤية وبعض الرياح النشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,450

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، 3 تنبيهات لحالات ماطرة تبدأ جميعها وتنتهي في نفس الوقت من 12 ظهراً إلى 8 مساءً.

ففي مكة المكرمة، صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان.

وفي الباحة، تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة من 12 ظهراً إلى 8 مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزنادة وقلوة.

أما عسير، فقد صدر لها تنبيه لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة من 12 ظهراً إلى 8 مساءً بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

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