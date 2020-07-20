سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها
قالت: حالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-20
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:34 PM
سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها
قالت: حالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.