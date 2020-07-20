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سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها

قالت: حالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:34 PM

سحب رعدية ممطرة.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان و10 من محافظاتها

قالت: حالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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