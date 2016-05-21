صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-20 صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 10:39 PM

قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف





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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.