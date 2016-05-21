قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.
قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها
تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.
اعلان
قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-20
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:39 PM
قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها
تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.
اعلان
200 مليون
26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..
25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..
23 إبريل
32,212
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!
ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!
محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!
عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك
علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات
عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح
سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!
وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"
ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟
جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!
منى الرشيدي