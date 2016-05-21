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قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها

تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

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قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:39 PM

قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها

تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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49,782

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

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